03 октября 2024

ФССП начала процесс взыскания 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятия ЧЭМК отошли государству, теперь она рассчитывает взыскать упущенную выгоду с его бывших владельцев
Предприятия ЧЭМК отошли государству, теперь она рассчитывает взыскать упущенную выгоду с его бывших владельцев Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Служба судебных приставов начала взыскивать 105 млрд рублей в пользу государства с бывших владельцев Группы ЧЭМК. Об этом сообщает ТАСС.

«Приставы возбудили производство по иску на 105 млрд рублей к экс-владельцам Челябинского электрометаллургического комбината. Это следует из картотеки Арбитражного суда Челябинской области», — сообщает агентство.

До национализации ЧЭМК компания «Эталон принадлежала Юрию и Людмиле Антиповым, а также их сыновьям. Национализация началась с иска Генпрокуратуры РФ, поданного в феврале. Из-за нарушений в процессе приватизации государство понесло убытки, а владельцы бизнеса в итоге его потеряли. Семьям Юрия Антипова и Александра Аристова солидарно предъявлено к возмещению 105 млрд рублей.

Сейчас на счета «Эталона» наложен арест. Также арестовано все имущество семьи Антиповых на территории России. У Юрия Антипова через суд отбирают земельные участки в Челябинске, он пытается остановить процесс, но это ему не удается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба судебных приставов начала взыскивать 105 млрд рублей в пользу государства с бывших владельцев Группы ЧЭМК. Об этом сообщает ТАСС. «Приставы возбудили производство по иску на 105 млрд рублей к экс-владельцам Челябинского электрометаллургического комбината. Это следует из картотеки Арбитражного суда Челябинской области», — сообщает агентство. До национализации ЧЭМК компания «Эталон принадлежала Юрию и Людмиле Антиповым, а также их сыновьям. Национализация началась с иска Генпрокуратуры РФ, поданного в феврале. Из-за нарушений в процессе приватизации государство понесло убытки, а владельцы бизнеса в итоге его потеряли. Семьям Юрия Антипова и Александра Аристова солидарно предъявлено к возмещению 105 млрд рублей. Сейчас на счета «Эталона» наложен арест. Также арестовано все имущество семьи Антиповых на территории России. У Юрия Антипова через суд отбирают земельные участки в Челябинске, он пытается остановить процесс, но это ему не удается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...