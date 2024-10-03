ФССП начала процесс взыскания 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК

04 октября 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Предприятия ЧЭМК отошли государству, теперь она рассчитывает взыскать упущенную выгоду с его бывших владельцев Фото: URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Служба судебных приставов начала взыскивать 105 млрд рублей в пользу государства с бывших владельцев Группы ЧЭМК. Об этом сообщает ТАСС. «Приставы возбудили производство по иску на 105 млрд рублей к экс-владельцам Челябинского электрометаллургического комбината. Это следует из картотеки Арбитражного суда Челябинской области», — сообщает агентство. До национализации ЧЭМК компания «Эталон принадлежала Юрию и Людмиле Антиповым, а также их сыновьям. Национализация началась с иска Генпрокуратуры РФ, поданного в феврале. Из-за нарушений в процессе приватизации государство понесло убытки, а владельцы бизнеса в итоге его потеряли. Семьям Юрия Антипова и Александра Аристова солидарно предъявлено к возмещению 105 млрд рублей. Сейчас на счета «Эталона» наложен арест. Также арестовано все имущество семьи Антиповых на территории России. У Юрия Антипова через суд отбирают земельные участки в Челябинске, он пытается остановить процесс, но это ему не удается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба судебных приставов начала взыскивать 105 млрд рублей в пользу государства с бывших владельцев Группы ЧЭМК. Об этом сообщает ТАСС. «Приставы возбудили производство по иску на 105 млрд рублей к экс-владельцам Челябинского электрометаллургического комбината. Это следует из картотеки Арбитражного суда Челябинской области», — сообщает агентство. До национализации ЧЭМК компания «Эталон принадлежала Юрию и Людмиле Антиповым, а также их сыновьям. Национализация началась с иска Генпрокуратуры РФ, поданного в феврале. Из-за нарушений в процессе приватизации государство понесло убытки, а владельцы бизнеса в итоге его потеряли. Семьям Юрия Антипова и Александра Аристова солидарно предъявлено к возмещению 105 млрд рублей. Сейчас на счета «Эталона» наложен арест. Также арестовано все имущество семьи Антиповых на территории России. У Юрия Антипова через суд отбирают земельные участки в Челябинске, он пытается остановить процесс, но это ему не удается.