Пермские прокуроры проводят проверку после пожара на нефтебазе в Осенцах

Прокуратура Пермского района инициировала проверку после пожара на нефтебазе в Осенцах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Прокуроры дадут оценку соблюдения ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации и осуществлении деятельности. Если нарушения будут выявлены, то прокуроры примут комплекс необходимых мер», — уточнили в ведомстве.
Пожар на нефтебазе в деревне Осенцы в Пермском районе произошел в ночь на 4 октября. Площадь пожара составила 10 000 квадратных метров. В половине седьмого утра пожар был локализован, а около десяти утра полностью потушен.
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