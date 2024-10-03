03 октября 2024

Пермские прокуроры проводят проверку после пожара на нефтебазе в Осенцах

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуроры инициировали проверку после пожара
Прокуроры инициировали проверку после пожара Фото:

Прокуратура Пермского района инициировала проверку после пожара на нефтебазе в Осенцах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Прокуроры дадут оценку соблюдения ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации и осуществлении деятельности. Если нарушения будут выявлены, то прокуроры примут комплекс необходимых мер», — уточнили в ведомстве.

Пожар на нефтебазе в деревне Осенцы в Пермском районе произошел в ночь на 4 октября. Площадь пожара составила 10 000 квадратных метров. В половине седьмого утра пожар был локализован, а около десяти утра полностью потушен.

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Прокуратура Пермского района инициировала проверку после пожара на нефтебазе в Осенцах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Прокуроры дадут оценку соблюдения ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации и осуществлении деятельности. Если нарушения будут выявлены, то прокуроры примут комплекс необходимых мер», — уточнили в ведомстве. Пожар на нефтебазе в деревне Осенцы в Пермском районе произошел в ночь на 4 октября. Площадь пожара составила 10 000 квадратных метров. В половине седьмого утра пожар был локализован, а около десяти утра полностью потушен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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