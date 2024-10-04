«Бессовестная ложь»: Ирина Болгар ополчилась на представителей Дурова

Ирина Болгар заявила, что Дуров считал их отношения семейными
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Болгар настаивает на том, что была в отношениях с Павлом Дуровым Фото:

Мать троих детей основателя Telegram отреагировала на заявления представителя Павла Дурова о том, что они не состояли в отношениях. Ирина Болгар утверждает, что по сей день хранит совместные фотографии с Павлом, а так же их романтическую переписку.

«Бессовестная ложь. У меня имеются фотографии за все десять лет семейной жизни. Сохранена и личная переписка с Дуровым, которая иллюстрирует его отношение ко мне Он считал, что мы семья. Я с удовольствием предоставлю переписку», — написала Болгар в своих соцсетях.

Ирина Болгар отметила, что в ее распоряжении имеются несколько нотариально заверенных договоров, которые дают ей право ежемесячно тратить 150 тысяч евро по своему усмотрению. Она пообещала написать отдельный пост, чтобы доказать, что была в отношениях с Дуровым и родила от него троих детей.

Ранее представитель основателя Telegram Павла Дурова опроверг информацию о романтических отношениях бизнесмена с Ириной Болгар. Об этом сообщила газета New York Times.

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Мать троих детей основателя Telegram отреагировала на заявления представителя Павла Дурова о том, что они не состояли в отношениях. Ирина Болгар утверждает, что по сей день хранит совместные фотографии с Павлом, а так же их романтическую переписку. «Бессовестная ложь. У меня имеются фотографии за все десять лет семейной жизни. Сохранена и личная переписка с Дуровым, которая иллюстрирует его отношение ко мне Он считал, что мы семья. Я с удовольствием предоставлю переписку», — написала Болгар в своих соцсетях. Ирина Болгар отметила, что в ее распоряжении имеются несколько нотариально заверенных договоров, которые дают ей право ежемесячно тратить 150 тысяч евро по своему усмотрению. Она пообещала написать отдельный пост, чтобы доказать, что была в отношениях с Дуровым и родила от него троих детей. Ранее представитель основателя Telegram Павла Дурова опроверг информацию о романтических отношениях бизнесмена с Ириной Болгар. Об этом сообщила газета New York Times.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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