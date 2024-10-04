«Бессовестная ложь»: Ирина Болгар ополчилась на представителей Дурова

Ирина Болгар заявила, что Дуров считал их отношения семейными

04 октября 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Болгар настаивает на том, что была в отношениях с Павлом Дуровым Фото: TechCrunch /Flickr Мать троих детей основателя Telegram отреагировала на заявления представителя Павла Дурова о том, что они не состояли в отношениях. Ирина Болгар утверждает, что по сей день хранит совместные фотографии с Павлом, а так же их романтическую переписку. «Бессовестная ложь. У меня имеются фотографии за все десять лет семейной жизни. Сохранена и личная переписка с Дуровым, которая иллюстрирует его отношение ко мне Он считал, что мы семья. Я с удовольствием предоставлю переписку», — написала Болгар в своих соцсетях. Ирина Болгар отметила, что в ее распоряжении имеются несколько нотариально заверенных договоров, которые дают ей право ежемесячно тратить 150 тысяч евро по своему усмотрению. Она пообещала написать отдельный пост, чтобы доказать, что была в отношениях с Дуровым и родила от него троих детей. Ранее представитель основателя Telegram Павла Дурова опроверг информацию о романтических отношениях бизнесмена с Ириной Болгар. Об этом сообщила газета New York Times. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать троих детей основателя Telegram отреагировала на заявления представителя Павла Дурова о том, что они не состояли в отношениях. Ирина Болгар утверждает, что по сей день хранит совместные фотографии с Павлом, а так же их романтическую переписку. «Бессовестная ложь. У меня имеются фотографии за все десять лет семейной жизни. Сохранена и личная переписка с Дуровым, которая иллюстрирует его отношение ко мне Он считал, что мы семья. Я с удовольствием предоставлю переписку», — написала Болгар в своих соцсетях. Ирина Болгар отметила, что в ее распоряжении имеются несколько нотариально заверенных договоров, которые дают ей право ежемесячно тратить 150 тысяч евро по своему усмотрению. Она пообещала написать отдельный пост, чтобы доказать, что была в отношениях с Дуровым и родила от него троих детей. Ранее представитель основателя Telegram Павла Дурова опроверг информацию о романтических отношениях бизнесмена с Ириной Болгар. Об этом сообщила газета New York Times.