Трое соучастников нападения на «Крокус» планировали еще один теракт

03 октября 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Фигурантам дела о теракте предъявили еще одного обвинение Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Троих фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» обвиняют в подготовке еще одного теракта. Об этом говорится в материалах дела. «Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — публикует данные материалов ТАСС. Предположительно, для его совершения готовилась самодельная бомба. В связи с этим они также обвиняются в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Троих фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» обвиняют в подготовке еще одного теракта. Об этом говорится в материалах дела. «Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — публикует данные материалов ТАСС. Предположительно, для его совершения готовилась самодельная бомба. В связи с этим они также обвиняются в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.