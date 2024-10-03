Трое соучастников нападения на «Крокус» планировали еще один теракт

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Фигурантам дела о теракте предъявили еще одного обвинение Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Троих фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» обвиняют в подготовке еще одного теракта. Об этом говорится в материалах дела.

«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — публикует данные материалов ТАСС. Предположительно, для его совершения готовилась самодельная бомба. В связи с этим они также обвиняются в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.

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Троих фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» обвиняют в подготовке еще одного теракта. Об этом говорится в материалах дела. «Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — публикует данные материалов ТАСС. Предположительно, для его совершения готовилась самодельная бомба. В связи с этим они также обвиняются в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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