Трое соучастников нападения на «Крокус» планировали еще один теракт

Фигурантам дела о теракте предъявили еще одного обвинение
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Троих фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» обвиняют в подготовке еще одного теракта. Об этом говорится в материалах дела.
«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — публикует данные материалов ТАСС. Предположительно, для его совершения готовилась самодельная бомба. В связи с этим они также обвиняются в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.