В Курской области Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в результате неудачной операции. ВСУ потеряли тысячи солдат, а также значительное количество военной техники. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз.
«За наступление в Курской области украинская армия заплатила высокую цену. Число убитых, раненых и пленных исчисляется тысячами. Уничтожены сотни единиц дорогостоящей техники», — написал Боуз в соцсети.
По информации, опубликованной Министерством обороны, в ходе боевых действий на Курском направлении украинская сторона лишилась более 19850 военнослужащих. Сотнями исчисляются потери военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.
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