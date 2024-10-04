На Западе подвели итог вторжения ВСУ в Курскую область

Журналист Боуз: за наступление в Курской области ВСУ заплатили высокую цену
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В Курске уничтожены сотни единиц техники ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курской области Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в результате неудачной операции. ВСУ потеряли тысячи солдат, а также значительное количество военной техники. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз.

«За наступление в Курской области украинская армия заплатила высокую цену. Число убитых, раненых и пленных исчисляется тысячами. Уничтожены сотни единиц дорогостоящей техники», — написал Боуз в соцсети.

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По информации, опубликованной Министерством обороны, в ходе боевых действий на Курском направлении украинская сторона лишилась более 19850 военнослужащих. Сотнями исчисляются потери военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.

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В Курской области Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в результате неудачной операции. ВСУ потеряли тысячи солдат, а также значительное количество военной техники. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз. «За наступление в Курской области украинская армия заплатила высокую цену. Число убитых, раненых и пленных исчисляется тысячами. Уничтожены сотни единиц дорогостоящей техники», — написал Боуз в соцсети. По информации, опубликованной Министерством обороны, в ходе боевых действий на Курском направлении украинская сторона лишилась более 19850 военнослужащих. Сотнями исчисляются потери военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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