Екатерина Мизулина прогулялась по центру Челябинска. Фото

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Мизулина сделала фото на челябинской Площади Революции
Мизулина сделала фото на челябинской Площади Революции Фото:

Глава Лиги Безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина 4 октября прогулялась по центру Челябинска. Она сделала фотографию перед памятником Ленину на Площади Революции.

«Погуляла по Че. Красиво», — написали в telegram-канале «Екатерина Мизулина 2.0».

О визите главы ЛБИ стало известно 28 сентября. Мизулина также заявила о запланированной встрече со школьниками и студентами. Встреча прошла 3 октября. На ней Екатерина Мизулина ответила на вопросы, касающиеся личных тем, а также блокировки иностранных сервисов на территории РФ и квадробики.

Екатерина Мизулина осталась в Челябинске после встречи со школьниками еще на день
Екатерина Мизулина осталась в Челябинске после встречи со школьниками еще на день
Фото:

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Глава Лиги Безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина 4 октября прогулялась по центру Челябинска. Она сделала фотографию перед памятником Ленину на Площади Революции. «Погуляла по Че. Красиво», — написали в telegram-канале «Екатерина Мизулина 2.0». О визите главы ЛБИ стало известно 28 сентября. Мизулина также заявила о запланированной встрече со школьниками и студентами. Встреча прошла 3 октября. На ней Екатерина Мизулина ответила на вопросы, касающиеся личных тем, а также блокировки иностранных сервисов на территории РФ и квадробики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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