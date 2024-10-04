Мизулина сделала фото на челябинской Площади Революции
Глава Лиги Безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина 4 октября прогулялась по центру Челябинска. Она сделала фотографию перед памятником Ленину на Площади Революции.
«Погуляла по Че. Красиво», — написали в telegram-канале «Екатерина Мизулина 2.0».
О визите главы ЛБИ стало известно 28 сентября. Мизулина также заявила о запланированной встрече со школьниками и студентами. Встреча прошла 3 октября. На ней Екатерина Мизулина ответила на вопросы, касающиеся личных тем, а также блокировки иностранных сервисов на территории РФ и квадробики.
Екатерина Мизулина осталась в Челябинске после встречи со школьниками еще на день
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