03 октября 2024

На трассе Сургут — Нижневартовск ограничат движение

Дорожники на трассе Сургут — Нижневартовск отремонтируют мост Ватинский Еган
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники ограничат движение из-за ремонта моста
Дорожники ограничат движение из-за ремонта моста Фото:

На трассе Сургут — Нижневартовск ограничат движение из-за ремонта моста Ватинский Еган. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Юры».

«На автомобильной трассе г. Сургут — г. Нижневартовск со 142 по 143 километр движение осуществляется по временному объезду с ограничением скоростного движения 30 км/ч. Связано это с реконструкцией мостового перехода Ватинский Еган», — сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения на трассе Сургут — Нижневартовск с 213 по 217 километры. Это также было связано с ремонтными работами.

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На трассе Сургут — Нижневартовск ограничат движение из-за ремонта моста Ватинский Еган. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Юры». «На автомобильной трассе г. Сургут — г. Нижневартовск со 142 по 143 километр движение осуществляется по временному объезду с ограничением скоростного движения 30 км/ч. Связано это с реконструкцией мостового перехода Ватинский Еган», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения на трассе Сургут — Нижневартовск с 213 по 217 километры. Это также было связано с ремонтными работами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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