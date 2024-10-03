Дорожники ограничат движение из-за ремонта моста
На трассе Сургут — Нижневартовск ограничат движение из-за ремонта моста Ватинский Еган. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Юры».
«На автомобильной трассе г. Сургут — г. Нижневартовск со 142 по 143 километр движение осуществляется по временному объезду с ограничением скоростного движения 30 км/ч. Связано это с реконструкцией мостового перехода Ватинский Еган», — сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения на трассе Сургут — Нижневартовск с 213 по 217 километры. Это также было связано с ремонтными работами.
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