Песков рассказал, как Путин справит день рождения

Песков: Путин проведет день рождения в рабочем формате
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин, Алиев, Баку. Азербайджан, алиев ильхам, владимир путин
Владимир Путин в свой день рождения проведет ряд рабочих встреч с представителями СНГ Фото:

В день своего Рождения российский президент Владимир Путин проведет ряд закрытых рабочих встреч. Главу государства также посетят лидеры СНГ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там особо праздничного ничего не будет. Первая половина дня — рабочие закрытые встречи. Вечером действительно будут главы государств СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим. На следующей неделе будет заседание Совета глав государств-участников СНГ», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Свой день рождения российский глава отмечает 7 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В день своего Рождения российский президент Владимир Путин проведет ряд закрытых рабочих встреч. Главу государства также посетят лидеры СНГ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Там особо праздничного ничего не будет. Первая половина дня — рабочие закрытые встречи. Вечером действительно будут главы государств СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим. На следующей неделе будет заседание Совета глав государств-участников СНГ», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Свой день рождения российский глава отмечает 7 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...