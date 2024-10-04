Песков рассказал, как Путин справит день рождения

В день своего Рождения российский президент Владимир Путин проведет ряд закрытых рабочих встреч. Главу государства также посетят лидеры СНГ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Там особо праздничного ничего не будет. Первая половина дня — рабочие закрытые встречи. Вечером действительно будут главы государств СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим. На следующей неделе будет заседание Совета глав государств-участников СНГ», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Свой день рождения российский глава отмечает 7 октября.
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В день своего Рождения российский президент Владимир Путин проведет ряд закрытых рабочих встреч. Главу государства также посетят лидеры СНГ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Там особо праздничного ничего не будет. Первая половина дня — рабочие закрытые встречи. Вечером действительно будут главы государств СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим. На следующей неделе будет заседание Совета глав государств-участников СНГ», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Свой день рождения российский глава отмечает 7 октября.