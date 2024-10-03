03 октября 2024

Начался конкурс на выбор нового главы Косинского округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Документы на должность главы Косинского округа можно подать до 22 ноября
Документы на должность главы Косинского округа можно подать до 22 ноября Фото:

На заседании думы Косинского муниципального округа было принято решение о дате проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы округа. Как сообщается, выборы состоятся 6 декабря текущего года.

«Депутаты также установили сроки приема документов от потенциальных кандидатов. Подача документов будет проходить с 22 октября по 22 ноября, что дает претендентам полный месяц на сбор и предоставление необходимых материалов для участия в конкурсе», — сообщает telegram-канал «На местах».

Ранее источники URA.RU сообщали, что смена главы округа связана с интригами вице-мэра территории Светланы Захарченко. Ее не устраивала кандидатура Александра Мартынова.

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На заседании думы Косинского муниципального округа было принято решение о дате проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы округа. Как сообщается, выборы состоятся 6 декабря текущего года. «Депутаты также установили сроки приема документов от потенциальных кандидатов. Подача документов будет проходить с 22 октября по 22 ноября, что дает претендентам полный месяц на сбор и предоставление необходимых материалов для участия в конкурсе», — сообщает telegram-канал «На местах». Ранее источники URA.RU сообщали, что смена главы округа связана с интригами вице-мэра территории Светланы Захарченко. Ее не устраивала кандидатура Александра Мартынова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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