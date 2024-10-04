Задержанный за похищение кенгурят расплакался в зале суда и попросил прощения. Видео

04 октября 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Некрасов заявил, что пришел в зоопарк, чтобы сфотографироваться с канадским волком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержанный за похищение детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги Иван Некрасов расплакался и извинился за смерть одного животного. Об этом он рассказал на заседании зале суда. «Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел его и украл…» — рассказал Некрасов в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новостей. Похититель также добавил, что он гулял по зоопарку, чтобы послушать львиный рык и сфотографироваться с канадским волком. По словам Некрасова, он не хотел никого убивать. Ранее telegram-канал «112» сообщил, что Некрасов уже имел дело с правоохранительными органами. Тогда полицейские изъяли у него крокодила и передали на ферму, так как содержание таких рептилий в домашних условиях запрещено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный за похищение детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги Иван Некрасов расплакался и извинился за смерть одного животного. Об этом он рассказал на заседании зале суда. «Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел его и украл…» — рассказал Некрасов в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новостей. Похититель также добавил, что он гулял по зоопарку, чтобы послушать львиный рык и сфотографироваться с канадским волком. По словам Некрасова, он не хотел никого убивать. Ранее telegram-канал «112» сообщил, что Некрасов уже имел дело с правоохранительными органами. Тогда полицейские изъяли у него крокодила и передали на ферму, так как содержание таких рептилий в домашних условиях запрещено.