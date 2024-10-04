Задержанный за похищение детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги Иван Некрасов расплакался и извинился за смерть одного животного. Об этом он рассказал на заседании зале суда.
«Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел его и украл…» — рассказал Некрасов в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новостей.
Похититель также добавил, что он гулял по зоопарку, чтобы послушать львиный рык и сфотографироваться с канадским волком. По словам Некрасова, он не хотел никого убивать.
Ранее telegram-канал «112» сообщил, что Некрасов уже имел дело с правоохранительными органами. Тогда полицейские изъяли у него крокодила и передали на ферму, так как содержание таких рептилий в домашних условиях запрещено.
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Задержанный за похищение детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги Иван Некрасов расплакался и извинился за смерть одного животного. Об этом он рассказал на заседании зале суда. «Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел его и украл…» — рассказал Некрасов в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новостей. Похититель также добавил, что он гулял по зоопарку, чтобы послушать львиный рык и сфотографироваться с канадским волком. По словам Некрасова, он не хотел никого убивать. Ранее telegram-канал «112» сообщил, что Некрасов уже имел дело с правоохранительными органами. Тогда полицейские изъяли у него крокодила и передали на ферму, так как содержание таких рептилий в домашних условиях запрещено.