Задержанный за похищение кенгурят расплакался в зале суда и попросил прощения. Видео

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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, кенгуру
Некрасов заявил, что пришел в зоопарк, чтобы сфотографироваться с канадским волком Фото:

Задержанный за похищение детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги Иван Некрасов расплакался и извинился за смерть одного животного. Об этом он рассказал на заседании зале суда.

«Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел его и украл…» — рассказал Некрасов в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новостей.

Похититель также добавил, что он гулял по зоопарку, чтобы послушать львиный рык и сфотографироваться с канадским волком. По словам Некрасова, он не хотел никого убивать.

Ранее telegram-канал «112» сообщил, что Некрасов уже имел дело с правоохранительными органами. Тогда полицейские изъяли у него крокодила и передали на ферму, так как содержание таких рептилий в домашних условиях запрещено.

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Задержанный за похищение детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги Иван Некрасов расплакался и извинился за смерть одного животного. Об этом он рассказал на заседании зале суда. «Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел его и украл…» — рассказал Некрасов в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новостей. Похититель также добавил, что он гулял по зоопарку, чтобы послушать львиный рык и сфотографироваться с канадским волком. По словам Некрасова, он не хотел никого убивать. Ранее telegram-канал «112» сообщил, что Некрасов уже имел дело с правоохранительными органами. Тогда полицейские изъяли у него крокодила и передали на ферму, так как содержание таких рептилий в домашних условиях запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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