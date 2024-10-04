Из храма в тюрьму: что известно о похитителе экзотических животных из зоопарков Иване Некрасове

В Калуге невысокий мужчина украл кенгурят, чтобы обменять их на редкую обезьяну
© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, арестант, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Задержанный Иван Некрасов выразил сожаление по поводу кражи кенгурят Фото:

В конце сентября 2024 года из зоопарков в Ярославле и Калуге пропали три детеныша кенгуру. Подозреваемого в похищении Ивана Некрасова, арестовали на два месяца. Во время судебного заседания задержанный расплакался и выразил сожаление о своих действиях, объяснив, что не смог удержаться от кражи. URA.RU рассказывает о прошлом подозреваемого и деталях дела серийной кражи кенгурят в нескольких российских зоопарках.

Зачем Иван Некрасов в Ярославе и Калуге украл кенгурят

Некрасову 31 год. Он из Вологодской области. Имеет небольшой рост (около 150 сантиметров), из-за чего его часто принимают за ребенка. Мужчина страдает от психического расстройства, что, по словам его адвоката могло привести к тому, что он не осознавал последствий своих действий. Кроме того, Некрасов увлекался экзотическими животными и мечтал завести редкую обезьяну. Именно ради этого он и украл несколько кенгуру, чтобы потом их обменять.

Он нашел покупателей в интернете, а после отправился в ярославский и калужский зоопарк, чтобы украсть животных. По данным следствия, Некрасов проникал в зоопарки ночью. Его небольшой рост и ловкость позволяли ему умело обходить препятствия.

Чем Некрасов занимался до кражи

Некрасов работал в храме в селе Тарногский Городок Вологодской области, где он получал кров и питание взамен на помощь по хозяйству. Однако в какой-то момент его поведение вызывало подозрения у служителей храма. Ведь он стал домогаться до женщин, жестоко обращаться с животными. Один раз он пытался поджечь мотоцикл местного жителя.

У Некрасова криминальное прошлое. В 2017 году он получил условный срок за кражу с проникновением в жилище в Архангельской области. Однако он нарушил условия испытательного срока: покинул Вологодскую область и отправился в Абхазию. Там он подрабатывал грузчиком в разных городах. Из-за этого суд отменил условное осуждение, а Некрасову пришлось отбыть оставшийся срок в тюрьме.

«Он был очень изворотливым и хитрым, и мы часто замечали, что он пытается пробраться в дома и домогался девушек», — прокомментировал служитель храма. «Он не был искренним в своих намерениях, и мы думаем, что он был заинтересован только в получении еды и крова», — сообщает «Комсомольская правда».

Реакция общественности

Новорожденные детеныши кенгуру в Екатеринбургском зоопарке
30 сентября два кенгуренка пропали в Калужской области
Фото:

Депутаты Госдумы потребовали разобраться с ситуацией и привлечь похитителя к максимальной ответственности — до пяти лет лишения свободы, если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок. Правоохранительные органы допросили сотрудников зоопарков, проверив версию о возможной причастности работников к кражам. Однако позже стало ясно, что похитителем является именно Некрасов.

Первого октября был составлен фоторобот подозреваемого. В Калужском зоопарке оценили ущерб от кражи кенгурят в 400 тысяч рублей. Генеральный директор калужского парка птиц Андрей Ткаченко опасался, что животные могут погибнуть из-за неправильного ухода, так как они были совсем маленькие и нуждались в материнском молоке. Похититель планировал организовать малый бизнес с использованием украденных кенгурят.

Судьба похищенных кенгуру

Второго октября во Владимирской области силовики задержали мужчину небольшого роста, который украл трех кенгурят. Одного из них Некрасов успел продать в Москве за 200 тысяч рублей, второго он планировал обменять на обезьяну, а третий был найден мертвым в сумке во время задержания, сообщает NEWS.RU. Найденный кенгуренок сейчас находится на передержке в ярославском зоопарке, где ему оказывается необходимая ветеринарная помощь. По словам директора Ростовского зоопарка Юлии Соболевой, кенгуренок получил травмы и перенес стресс, сейчас его состояние стабильное.

Будущее задержанного

Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва
Некрасов арестован на два месяца
Фото:

Некрасову грозит до пяти лет лишения свободы. Его адвокат утверждает, что задержанный не осознавал последствий. Однако учитывая его криминальное прошлое и странное поведение, общественность требует строгого наказания. Кроме того, правоохранительные органы рассматривают возможность предъявить ему обвинение в жестоком обращении с животными, если будет установлено, что он намеренно причинил вред кенгурятам.

В настоящее время Некрасов находится под стражей и ожидает суда. Расследование уголовного дела продолжается.

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В конце сентября 2024 года из зоопарков в Ярославле и Калуге пропали три детеныша кенгуру. Подозреваемого в похищении Ивана Некрасова, арестовали на два месяца. Во время судебного заседания задержанный расплакался и выразил сожаление о своих действиях, объяснив, что не смог удержаться от кражи. URA.RU рассказывает о прошлом подозреваемого и деталях дела серийной кражи кенгурят в нескольких российских зоопарках. Он нашел покупателей в интернете, а после отправился в ярославский и калужский зоопарк, чтобы украсть животных. По данным следствия, Некрасов проникал в зоопарки ночью. Его небольшой рост и ловкость позволяли ему умело обходить препятствия. Некрасов работал в храме в селе Тарногский Городок Вологодской области, где он получал кров и питание взамен на помощь по хозяйству. Однако в какой-то момент его поведение вызывало подозрения у служителей храма. Ведь он стал домогаться до женщин, жестоко обращаться с животными. Один раз он пытался поджечь мотоцикл местного жителя. У Некрасова криминальное прошлое. В 2017 году он получил условный срок за кражу с проникновением в жилище в Архангельской области. Однако он нарушил условия испытательного срока: покинул Вологодскую область и отправился в Абхазию. Там он подрабатывал грузчиком в разных городах. Из-за этого суд отменил условное осуждение, а Некрасову пришлось отбыть оставшийся срок в тюрьме. Депутаты Госдумы потребовали разобраться с ситуацией и привлечь похитителя к максимальной ответственности — до пяти лет лишения свободы, если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок. Правоохранительные органы допросили сотрудников зоопарков, проверив версию о возможной причастности работников к кражам. Однако позже стало ясно, что похитителем является именно Некрасов. Первого октября был составлен фоторобот подозреваемого. В Калужском зоопарке оценили ущерб от кражи кенгурят в 400 тысяч рублей. Генеральный директор калужского парка птиц Андрей Ткаченко опасался, что животные могут погибнуть из-за неправильного ухода, так как они были совсем маленькие и нуждались в материнском молоке. Похититель планировал организовать малый бизнес с использованием украденных кенгурят. Второго октября во Владимирской области силовики задержали мужчину небольшого роста, который украл трех кенгурят. Одного из них Некрасов успел продать в Москве за 200 тысяч рублей, второго он планировал обменять на обезьяну, а третий был найден мертвым в сумке во время задержания, сообщает NEWS.RU. Найденный кенгуренок сейчас находится на передержке в ярославском зоопарке, где ему оказывается необходимая ветеринарная помощь. По словам директора Ростовского зоопарка Юлии Соболевой, кенгуренок получил травмы и перенес стресс, сейчас его состояние стабильное. Некрасову грозит до пяти лет лишения свободы. Его адвокат утверждает, что задержанный не осознавал последствий. Однако учитывая его криминальное прошлое и странное поведение, общественность требует строгого наказания. Кроме того, правоохранительные органы рассматривают возможность предъявить ему обвинение в жестоком обращении с животными, если будет установлено, что он намеренно причинил вред кенгурятам. В настоящее время Некрасов находится под стражей и ожидает суда. Расследование уголовного дела продолжается.
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