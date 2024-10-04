Из храма в тюрьму: что известно о похитителе экзотических животных из зоопарков Иване Некрасове

В Калуге невысокий мужчина украл кенгурят, чтобы обменять их на редкую обезьяну

04 октября 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Задержанный Иван Некрасов выразил сожаление по поводу кражи кенгурят Фото: Владимир Андреев © URA.RU В конце сентября 2024 года из зоопарков в Ярославле и Калуге пропали три детеныша кенгуру. Подозреваемого в похищении Ивана Некрасова, арестовали на два месяца. Во время судебного заседания задержанный расплакался и выразил сожаление о своих действиях, объяснив, что не смог удержаться от кражи. URA.RU рассказывает о прошлом подозреваемого и деталях дела серийной кражи кенгурят в нескольких российских зоопарках. Зачем Иван Некрасов в Ярославе и Калуге украл кенгурят Некрасову 31 год. Он из Вологодской области. Имеет небольшой рост (около 150 сантиметров), из-за чего его часто принимают за ребенка. Мужчина страдает от психического расстройства, что, по словам его адвоката могло привести к тому, что он не осознавал последствий своих действий. Кроме того, Некрасов увлекался экзотическими животными и мечтал завести редкую обезьяну. Именно ради этого он и украл несколько кенгуру, чтобы потом их обменять. Он нашел покупателей в интернете, а после отправился в ярославский и калужский зоопарк, чтобы украсть животных. По данным следствия, Некрасов проникал в зоопарки ночью. Его небольшой рост и ловкость позволяли ему умело обходить препятствия. Чем Некрасов занимался до кражи Некрасов работал в храме в селе Тарногский Городок Вологодской области, где он получал кров и питание взамен на помощь по хозяйству. Однако в какой-то момент его поведение вызывало подозрения у служителей храма. Ведь он стал домогаться до женщин, жестоко обращаться с животными. Один раз он пытался поджечь мотоцикл местного жителя. У Некрасова криминальное прошлое. В 2017 году он получил условный срок за кражу с проникновением в жилище в Архангельской области. Однако он нарушил условия испытательного срока: покинул Вологодскую область и отправился в Абхазию. Там он подрабатывал грузчиком в разных городах. Из-за этого суд отменил условное осуждение, а Некрасову пришлось отбыть оставшийся срок в тюрьме. «Он был очень изворотливым и хитрым, и мы часто замечали, что он пытается пробраться в дома и домогался девушек», — прокомментировал служитель храма. «Он не был искренним в своих намерениях, и мы думаем, что он был заинтересован только в получении еды и крова», — сообщает «Комсомольская правда». Реакция общественности 30 сентября два кенгуренка пропали в Калужской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты Госдумы потребовали разобраться с ситуацией и привлечь похитителя к максимальной ответственности — до пяти лет лишения свободы, если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок. Правоохранительные органы допросили сотрудников зоопарков, проверив версию о возможной причастности работников к кражам. Однако позже стало ясно, что похитителем является именно Некрасов. Первого октября был составлен фоторобот подозреваемого. В Калужском зоопарке оценили ущерб от кражи кенгурят в 400 тысяч рублей. Генеральный директор калужского парка птиц Андрей Ткаченко опасался, что животные могут погибнуть из-за неправильного ухода, так как они были совсем маленькие и нуждались в материнском молоке. Похититель планировал организовать малый бизнес с использованием украденных кенгурят. Судьба похищенных кенгуру Второго октября во Владимирской области силовики задержали мужчину небольшого роста, который украл трех кенгурят. Одного из них Некрасов успел продать в Москве за 200 тысяч рублей, второго он планировал обменять на обезьяну, а третий был найден мертвым в сумке во время задержания, сообщает NEWS. RU. Найденный кенгуренок сейчас находится на передержке в ярославском зоопарке, где ему оказывается необходимая ветеринарная помощь. По словам директора Ростовского зоопарка Юлии Соболевой, кенгуренок получил травмы и перенес стресс, сейчас его состояние стабильное. Будущее задержанного Некрасов арестован на два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Некрасову грозит до пяти лет лишения свободы. Его адвокат утверждает, что задержанный не осознавал последствий. Однако учитывая его криминальное прошлое и странное поведение, общественность требует строгого наказания. Кроме того, правоохранительные органы рассматривают возможность предъявить ему обвинение в жестоком обращении с животными, если будет установлено, что он намеренно причинил вред кенгурятам. В настоящее время Некрасов находится под стражей и ожидает суда. Расследование уголовного дела продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце сентября 2024 года из зоопарков в Ярославле и Калуге пропали три детеныша кенгуру. Подозреваемого в похищении Ивана Некрасова, арестовали на два месяца. Во время судебного заседания задержанный расплакался и выразил сожаление о своих действиях, объяснив, что не смог удержаться от кражи. URA.RU рассказывает о прошлом подозреваемого и деталях дела серийной кражи кенгурят в нескольких российских зоопарках. Он нашел покупателей в интернете, а после отправился в ярославский и калужский зоопарк, чтобы украсть животных. По данным следствия, Некрасов проникал в зоопарки ночью. Его небольшой рост и ловкость позволяли ему умело обходить препятствия. Некрасов работал в храме в селе Тарногский Городок Вологодской области, где он получал кров и питание взамен на помощь по хозяйству. Однако в какой-то момент его поведение вызывало подозрения у служителей храма. Ведь он стал домогаться до женщин, жестоко обращаться с животными. Один раз он пытался поджечь мотоцикл местного жителя. У Некрасова криминальное прошлое. В 2017 году он получил условный срок за кражу с проникновением в жилище в Архангельской области. Однако он нарушил условия испытательного срока: покинул Вологодскую область и отправился в Абхазию. Там он подрабатывал грузчиком в разных городах. Из-за этого суд отменил условное осуждение, а Некрасову пришлось отбыть оставшийся срок в тюрьме. Депутаты Госдумы потребовали разобраться с ситуацией и привлечь похитителя к максимальной ответственности — до пяти лет лишения свободы, если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок. Правоохранительные органы допросили сотрудников зоопарков, проверив версию о возможной причастности работников к кражам. Однако позже стало ясно, что похитителем является именно Некрасов. Первого октября был составлен фоторобот подозреваемого. В Калужском зоопарке оценили ущерб от кражи кенгурят в 400 тысяч рублей. Генеральный директор калужского парка птиц Андрей Ткаченко опасался, что животные могут погибнуть из-за неправильного ухода, так как они были совсем маленькие и нуждались в материнском молоке. Похититель планировал организовать малый бизнес с использованием украденных кенгурят. Второго октября во Владимирской области силовики задержали мужчину небольшого роста, который украл трех кенгурят. Одного из них Некрасов успел продать в Москве за 200 тысяч рублей, второго он планировал обменять на обезьяну, а третий был найден мертвым в сумке во время задержания, сообщает NEWS.RU. Найденный кенгуренок сейчас находится на передержке в ярославском зоопарке, где ему оказывается необходимая ветеринарная помощь. По словам директора Ростовского зоопарка Юлии Соболевой, кенгуренок получил травмы и перенес стресс, сейчас его состояние стабильное. Некрасову грозит до пяти лет лишения свободы. Его адвокат утверждает, что задержанный не осознавал последствий. Однако учитывая его криминальное прошлое и странное поведение, общественность требует строгого наказания. Кроме того, правоохранительные органы рассматривают возможность предъявить ему обвинение в жестоком обращении с животными, если будет установлено, что он намеренно причинил вред кенгурятам. В настоящее время Некрасов находится под стражей и ожидает суда. Расследование уголовного дела продолжается.