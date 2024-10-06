В Челябинске начинается прием документов от желающих стать мэром

В Челябинске 7 октября начинается прием документов от претендентов на пост главы города. Об этом говорится в соответствующем решении гордумы.
«Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкурсе принимаются техническим секретариатом конкурсной комиссии в период с 7 по 17 октября включительно. Прием ведется в рабочие дни с 9 часов до 16 часов», — говорится в документе.
Подать документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра могут граждане РФ в возрасте от 21 года. После завершения приема документов будет проведена их проверка, в том числе на отсутствие судимости.
Конкурс по отбору состоится 7 ноября. Комиссия должна будет отобрать не менее двух кандидатов на должность. Из отобранных комиссией кандидатов депутаты гордумы 12 ноября выберут нового мэра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!