06 октября 2024
05 октября 2024

В Челябинске начинается прием документов от желающих стать мэром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание гордумы. Челябинск, барбашин артем
Нового мэра Челябинска депутаты гордумы выберут 12 ноября Фото:
новость из сюжета
Выборы мэра Челябинска — 2024

В Челябинске 7 октября начинается прием документов от претендентов на пост главы города. Об этом говорится в соответствующем решении гордумы.

«Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкурсе принимаются техническим секретариатом конкурсной комиссии в период с 7 по 17 октября включительно. Прием ведется в рабочие дни с 9 часов до 16 часов», — говорится в документе.

Подать документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра могут граждане РФ в возрасте от 21 года. После завершения приема документов будет проведена их проверка, в том числе на отсутствие судимости.

Конкурс по отбору состоится 7 ноября. Комиссия должна будет отобрать не менее двух кандидатов на должность. Из отобранных комиссией кандидатов депутаты гордумы 12 ноября выберут нового мэра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 7 октября начинается прием документов от претендентов на пост главы города. Об этом говорится в соответствующем решении гордумы. «Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкурсе принимаются техническим секретариатом конкурсной комиссии в период с 7 по 17 октября включительно. Прием ведется в рабочие дни с 9 часов до 16 часов», — говорится в документе. Подать документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра могут граждане РФ в возрасте от 21 года. После завершения приема документов будет проведена их проверка, в том числе на отсутствие судимости. Конкурс по отбору состоится 7 ноября. Комиссия должна будет отобрать не менее двух кандидатов на должность. Из отобранных комиссией кандидатов депутаты гордумы 12 ноября выберут нового мэра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...