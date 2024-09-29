Как и когда выберут нового мэра Челябинска

Депутаты гордумы проголосуют за нового главу Челябинска 12 ноября

30 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Претенденты на пост мэра Челябинска смогут сдать документы на конкурс с 7 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты гордумы Челябинска проведут конкурс по выборам нового главы города 7 ноября. Это следует из документов, появившихся на сайте думы. Проголосуют за нового градоначальника 12 ноября. «Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска и назначить его проведение на 07 ноября 2024 года. Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкурсе принимаются техническим секретариатом конкурсной комиссии в период с 7 октября 2024 года по 17 октября 2024 года включительно, в рабочие дни с 09:00 до 16:00 минут по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 2, каб. 416», — говорится в проекте постановления, которое городская дума примет на внеочередном заседании 1 октября. Кто войдет в конкурсную комиссию Возглавит комиссию председатель городской думы Сергей Буяков. «Ассистировать» ему будут вице-спикер Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения думы Ольга Ган и глава отдела правового сопровождения Правового управления думы Наталья Легонькова. Кто может претендовать на пост главы Челябинска Кандидат ы должны быть не моложе 21 года и не иметь ограничений для занятия выборной должности. «Предпочтительным» является наличие высшего профессионального образования, а также профессиональных знаний и навыков. Сначала им придется за полчаса сдать тест из 30 вопросов, касающихся законодательства и управления городом, не пользуясь при этом конспектами, подсказками, смартфонами и прочими средствами связи и коммуникации. Затем за 15 минут нужно будет изложить комиссии свое видение работы мэра, основных характеристик Челябинска (демография, бюджет, прогноз социально-экономического развития на текущий год и плановый период), направлений развития города, анализ актуальных проблем за три последних года, а также предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления. По итогам набравших максимальное количество баллов претендентов допустят до выборов. Их будет не меньше двух. Когда пройдет голосование По информации URA.RU, для ускорения выборного процесса депутаты проведут внеочередное заседание. Оно состоится 12 ноября — в этот же день Челябинск обретет нового градоначальника. Возглавлявшая столицу Челябинской области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравший на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты гордумы Челябинска проведут конкурс по выборам нового главы города 7 ноября. Это следует из документов, появившихся на сайте думы. Проголосуют за нового градоначальника 12 ноября. «Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска и назначить его проведение на 07 ноября 2024 года. Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкурсе принимаются техническим секретариатом конкурсной комиссии в период с 7 октября 2024 года по 17 октября 2024 года включительно, в рабочие дни с 09:00 до 16:00 минут по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 2, каб. 416», — говорится в проекте постановления, которое городская дума примет на внеочередном заседании 1 октября. Кто войдет в конкурсную комиссию Возглавит комиссию председатель городской думы Сергей Буяков. «Ассистировать» ему будут вице-спикер Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения думы Ольга Ган и глава отдела правового сопровождения Правового управления думы Наталья Легонькова. Кто может претендовать на пост главы Челябинска Кандидат ы должны быть не моложе 21 года и не иметь ограничений для занятия выборной должности. «Предпочтительным» является наличие высшего профессионального образования, а также профессиональных знаний и навыков. Сначала им придется за полчаса сдать тест из 30 вопросов, касающихся законодательства и управления городом, не пользуясь при этом конспектами, подсказками, смартфонами и прочими средствами связи и коммуникации. Затем за 15 минут нужно будет изложить комиссии свое видение работы мэра, основных характеристик Челябинска (демография, бюджет, прогноз социально-экономического развития на текущий год и плановый период), направлений развития города, анализ актуальных проблем за три последних года, а также предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления. По итогам набравших максимальное количество баллов претендентов допустят до выборов. Их будет не меньше двух. Когда пройдет голосование По информации URA.RU, для ускорения выборного процесса депутаты проведут внеочередное заседание. Оно состоится 12 ноября — в этот же день Челябинск обретет нового градоначальника. Возглавлявшая столицу Челябинской области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравший на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.