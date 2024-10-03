В уголовном деле о взятках в военкомате Нижневартовска появился новый фигурант

Следственный комитет завел уголовное дело против жителя Нижневартовска (ХМАО), который подозревается в коррупционном сговоре с председателем военно-врачебной комиссии и посредничестве при получении взяток от призывников. Об этом сообщает telegram-канал СК России по ХМАО.
«Обвиняемый передал председателю военно-врачебной комиссии от 22 граждан свыше пяти миллионов рублей в качестве взяток, за которые принимались решения о признании лиц, подлежащих призыву, ограниченно годными или негодными для прохождения военной службы по состоянию здоровья», — сообщает telegram-канал. Уголовное дело заведено по статье «посредничество в получении взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, материалы переданы в суд.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начались судебные процессы по делу о взятках в военкомате. Подозреваемыми по делу проходят более 30 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!