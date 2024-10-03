03 октября 2024

В уголовном деле о взятках в военкомате Нижневартовска появился новый фигурант

Житель ХМАО пойдет под суд за передачу врачебной комиссии взяток от призывников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посредник передал председателю военно-врачебной комиссии более пяти миллионов рублей
Посредник передал председателю военно-врачебной комиссии более пяти миллионов рублей Фото:

Следственный комитет завел уголовное дело против жителя Нижневартовска (ХМАО), который подозревается в коррупционном сговоре с председателем военно-врачебной комиссии и посредничестве при получении взяток от призывников. Об этом сообщает telegram-канал СК России по ХМАО.

«Обвиняемый передал председателю военно-врачебной комиссии от 22 граждан свыше пяти миллионов рублей в качестве взяток, за которые принимались решения о признании лиц, подлежащих призыву, ограниченно годными или негодными для прохождения военной службы по состоянию здоровья», — сообщает telegram-канал. Уголовное дело заведено по статье «посредничество в получении взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, материалы переданы в суд.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начались судебные процессы по делу о взятках в военкомате. Подозреваемыми по делу проходят более 30 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет завел уголовное дело против жителя Нижневартовска (ХМАО), который подозревается в коррупционном сговоре с председателем военно-врачебной комиссии и посредничестве при получении взяток от призывников. Об этом сообщает telegram-канал СК России по ХМАО. «Обвиняемый передал председателю военно-врачебной комиссии от 22 граждан свыше пяти миллионов рублей в качестве взяток, за которые принимались решения о признании лиц, подлежащих призыву, ограниченно годными или негодными для прохождения военной службы по состоянию здоровья», — сообщает telegram-канал. Уголовное дело заведено по статье «посредничество в получении взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, материалы переданы в суд. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начались судебные процессы по делу о взятках в военкомате. Подозреваемыми по делу проходят более 30 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...