Utair запустил новые рейсы из ХМАО в Дубай

Рейсы Сургут - Дубай будут выполняться по субботам с 5 октября
Авиакомпания Utair запустила новые рейсы из Сургута (ХМАО) в Дубай. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «Вконтакте».
«Вылет из Сургута в 08:10. Из Дубая в 14:20. Время в пути — шесть часов», — сообщается на странице компании.
Рейсы будут выполняться с 5 октября по субботам. Минимальная цена билета — 17,5 тысяч рублей.
Ранее авиакомпания RedWings заявила о возобновлении прямых рейсов из особой экономической зоны ХМАО в Москву. Они будут выполняться с 28 октября.
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