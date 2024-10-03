03 октября 2024

Utair запустил новые рейсы из ХМАО в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы Сургут - Дубай будут выполняться по субботам с 5 октября
Рейсы Сургут - Дубай будут выполняться по субботам с 5 октября Фото:

Авиакомпания Utair запустила новые рейсы из Сургута (ХМАО) в Дубай. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «Вконтакте».

«Вылет из Сургута в 08:10. Из Дубая в 14:20. Время в пути — шесть часов», — сообщается на странице компании.

Рейсы будут выполняться с 5 октября по субботам. Минимальная цена билета — 17,5 тысяч рублей.

Ранее авиакомпания RedWings заявила о возобновлении прямых рейсов из особой экономической зоны ХМАО в Москву. Они будут выполняться с 28 октября.

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Авиакомпания Utair запустила новые рейсы из Сургута (ХМАО) в Дубай. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «Вконтакте». «Вылет из Сургута в 08:10. Из Дубая в 14:20. Время в пути — шесть часов», — сообщается на странице компании. Рейсы будут выполняться с 5 октября по субботам. Минимальная цена билета — 17,5 тысяч рублей. Ранее авиакомпания RedWings заявила о возобновлении прямых рейсов из особой экономической зоны ХМАО в Москву. Они будут выполняться с 28 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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