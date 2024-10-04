Челябинское ГАИ выступило с экстренным предупреждением из-за 10 градусов мороза

Жителей Челябинской области попросили воздержаться от поездок из-за заморозков

04 октября 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

В регионе ожидаются заморозки до десяти градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителей Челябинской области просят воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости из-за предстоящих заморозков до десяти градусов ниже нуля. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского ГАИ. «В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, температура снизится до десяти градусов мороза. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: во избежание ДТП, для сохранения жизни и здоровья окружающих, по возможности, воздержитесь от поездки на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного ГАИ напомнили, что при таких погодных условиях нужно избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом имеющихся сведений о состоянии дорожной ситуации. Ранее синоптики предупреждали о заморозках и мокром снеге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителей Челябинской области просят воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости из-за предстоящих заморозков до десяти градусов ниже нуля. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского ГАИ. «В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, температура снизится до десяти градусов мороза. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: во избежание ДТП, для сохранения жизни и здоровья окружающих, по возможности, воздержитесь от поездки на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного ГАИ напомнили, что при таких погодных условиях нужно избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом имеющихся сведений о состоянии дорожной ситуации. Ранее синоптики предупреждали о заморозках и мокром снеге.