Челябинское ГАИ выступило с экстренным предупреждением из-за 10 градусов мороза

Жителей Челябинской области попросили воздержаться от поездок из-за заморозков
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., снег на тротуаре, тротуар, заморозки, ветка, гололед
В регионе ожидаются заморозки до десяти градусов мороза Фото:

Водителей Челябинской области просят воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости из-за предстоящих заморозков до десяти градусов ниже нуля. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского ГАИ.

«В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, температура снизится до десяти градусов мороза. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: во избежание ДТП, для сохранения жизни и здоровья окружающих, по возможности, воздержитесь от поездки на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного ГАИ напомнили, что при таких погодных условиях нужно избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом имеющихся сведений о состоянии дорожной ситуации. Ранее синоптики предупреждали о заморозках и мокром снеге.

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Водителей Челябинской области просят воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости из-за предстоящих заморозков до десяти градусов ниже нуля. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского ГАИ. «В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, температура снизится до десяти градусов мороза. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: во избежание ДТП, для сохранения жизни и здоровья окружающих, по возможности, воздержитесь от поездки на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного ГАИ напомнили, что при таких погодных условиях нужно избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом имеющихся сведений о состоянии дорожной ситуации. Ранее синоптики предупреждали о заморозках и мокром снеге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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