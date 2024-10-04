Роснедра продают нефтяные месторождения в ХМАО за миллиард рублей

Роснедра объявили о продаже лицензий на право геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа на пяти месторождениях ХМАО: Нежданном, Западно-Болчаринском, Западно-Яганокуртском, Юильском-1 и Похорском-1. В сумме начальная цена лотов — почти миллиард рублей.
«На аукцион выставили право пользования на пять участков недр: Нежданный, Западно-Болчаринский, Западно-Яганокуртский, Юильский 1 и Похорский 1. Их начальная цена варьируется от пяти до 850 миллионов рублей. Общая сумма начальных ставок составляет 960 498 767 рублей», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки.
Самый дорогой участок, Западно-Яганокуртский, расположен в Октябрьском районе ХМАО, рядом с городом Нягань. Начальная цена за право использовать его в течение четверти века — почти 850 миллионов рублей. На территории в 348 квадратных километров, по предварительным подсчетам, содержится около 13 миллионов тонн нефти. Почти равное ему по площади Нежданное месторождение в том же районе (337,3 кв. км) продают в 15 раз дешевле — за 55,8 млн рублей. Его запасы составляют порядка шести миллионов тонн нефти и 1,5 миллиарда кубометров газа. Западно-Болчаринское месторождение в Кондинском районе обойдется нефтяным компаниям в 43,7 млн рублей. Начальная цена на участки «Юильский 1» в Белоярском районе и «Похорский 1» в Кондинском районе — 5,7 и 5,5 млн рублей соответственно. При покупке лицензии недропользователи получат право добывать полезные ископаемые на участках в течение 25 лет.
Ранее URA.RU писало, что Уралнедра отменили аукцион на месторождение «Похорский 1»» в ХМАО. Причиной отмены торгов стала техническая ошибка в документации.
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