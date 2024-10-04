Найденная дочь Успенской пока не может вернуться в Россию

Пропавшая дочь Любови Успенской оказалась в Израиле, но вернуться домой она не может из-за обострившейся политической ситуации в регионе. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, какая ситуация сейчас складывается в семье королевы шансона.
Бородин пояснил, что он сотрудничает с Успенской, и когда случилась беда, артистка обратилась к нему за помощью, так как у него есть пул юристов и других профессионалов, способных решить разные вопросы.
Изначально выдвигались несколько версий: и попытка отомстить после посещения Успенской новых регионов, и возвращение Татьяны Плаксиной к запрещенным препаратам, и даже не исключалось, что это месть бывшей подруги Успенской, которая в свое время готовила на нее покушение.
«Мы полночи сидели и разговаривали с Любовью Залмановной и прорабатывали все версии. Приоритетной была именно похищение со стороны врагов. Потому что сейчас ежедневно поступают прямые угрозы со стороны СБУ, ВСУ и других наших врагов. Сейчас каждый, кто занимает позицию поддержки нашего президента и курса — под угрозой. Слава Богу, эта версия отпала. Установили, что Татьяна в Израиле, ждем ее приезда в Россию. Но сейчас там люди в бомбоубежищах сидят, тоже непростая ситуация. Решается вопрос, как ее вернуть сюда», — пояснил Бородин.
Виталий рассказал, что пока не в курсе, выходила ли Татьяна лично на связь с матерью, а главное, что именно побудило ее на этот шаг.
«Мы пока сами не понимаем, как это все случилось. Единственная зацепка — подруга, которая на нее плохо влияла. Даже есть переписка, в которой она просила Татьяну убить свою маму. Не исключено, что именно она как-то повлияла на дочь Успенской. Будем работать дальше», — заявил общественник.
Любовь Успенская обнаружила пропажу дочери после возвращения из Баку, где она была на гастролях. 34-летняя Татьяна оставила телефон дома и молча исчезла. К распространению информации о пропаже Плаксиной присоединился и давний друг Успенской Николай Басков.
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