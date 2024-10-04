Кандидатов на пост главы Нытвенского округа определят в ноябре

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нытвенского городского округа Пермского края состоится 20 ноября. Такое решение приняла дума округа, говорится в документе, размещенном на сайте представительного органа.
«Дума Нытвенского городского округа решает: провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа — главы администрации Нытвенского городского округа 20 ноября 2024 года», — говорится в решении думы. Прием документов от претендентов на пост главы муниципалитета стартовал 1 октября и продлится до 5 ноября.
URA.RU ранее писало, что краевые власти подыскивают замену действующему главе Нытвенского округа Ринату Хаертдинову. К работе чиновника накопились претензии. Хаертдинов настроил против себя местные элиты и спровоцировал конфликт с представителя местной оппозиции.
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