Свердловские власти рассказали о новом механизме работы с историческим наследием

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Для реконструкции гостиницы «Исеть» будет создан новый тип совместного хозяйственного общества
Для реконструкции гостиницы «Исеть» будет создан новый тип совместного хозяйственного общества Фото:

В Свердловской области разработали новый механизм работы с историческим наследием города, который впервые будет реализован при реставрации гостиницы «Исеть». В целях выполнения ремонтно-восстановительных работ объекта будет создан новый тип совместного хозяйственного общества с холдингом «Деловой Дом на Архиерейской» (ДДА). Об этом рассказал замминистра по управлению государственным имуществом Свердловской области Роман Вахрамеев на международном строительном форуме 100+ TechnoBuild 2024.

«На сегодняшний день выполняются процедуры по преобразованию государственного унитарного предприятия „ИнЭкспо“ в акционерное общество в связи с требованием закона №185. После создания общества, памятник конструктивизма, который является центром притяжения туристов и горожан, будет восстановлен и включен в гражданский оборот», — отметил Вахрамеев.

Соглашение о восстановлении не менее девяти объектов культурного наследия, включая гостиницу, в 2023 году подписал владелец холдинга ДДА Алексей Бобров с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Как отметил Вахрамеев, востребованность исторических объектов не должна ограничиваться мегаполисами с развитой урбанистикой. По словам чиновника, важно уделять внимание историческому, архитектурному и религиозному наследию в малых городах Урала. По его словам, помимо активного участия бизнеса, процесс восстановления исторических объектов в качестве партнера должно сопровождать государство, выстраивая соответствующую логистику и догоняющую туристическую инфраструктуру.

Ранее о планах также подключиться к преображению двух старинных городов в Свердловской области, которым губернатор Евгений Куйвашев уделяет особое внимание, упоминал предприниматель и меценат Алексей Бобров. В интервью с URA.RU речь шла о возможном восстановлении Ирбита и Верхотурья.

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В Свердловской области разработали новый механизм работы с историческим наследием города, который впервые будет реализован при реставрации гостиницы «Исеть». В целях выполнения ремонтно-восстановительных работ объекта будет создан новый тип совместного хозяйственного общества с холдингом «Деловой Дом на Архиерейской» (ДДА). Об этом рассказал замминистра по управлению государственным имуществом Свердловской области Роман Вахрамеев на международном строительном форуме 100+ TechnoBuild 2024. «На сегодняшний день выполняются процедуры по преобразованию государственного унитарного предприятия „ИнЭкспо“ в акционерное общество в связи с требованием закона №185. После создания общества, памятник конструктивизма, который является центром притяжения туристов и горожан, будет восстановлен и включен в гражданский оборот», — отметил Вахрамеев. Соглашение о восстановлении не менее девяти объектов культурного наследия, включая гостиницу, в 2023 году подписал владелец холдинга ДДА Алексей Бобров с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Как отметил Вахрамеев, востребованность исторических объектов не должна ограничиваться мегаполисами с развитой урбанистикой. По словам чиновника, важно уделять внимание историческому, архитектурному и религиозному наследию в малых городах Урала. По его словам, помимо активного участия бизнеса, процесс восстановления исторических объектов в качестве партнера должно сопровождать государство, выстраивая соответствующую логистику и догоняющую туристическую инфраструктуру. Ранее о планах также подключиться к преображению двух старинных городов в Свердловской области, которым губернатор Евгений Куйвашев уделяет особое внимание, упоминал предприниматель и меценат Алексей Бобров. В интервью с URA.RU речь шла о возможном восстановлении Ирбита и Верхотурья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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