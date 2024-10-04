Свердловские власти рассказали о новом механизме работы с историческим наследием

В Свердловской области разработали новый механизм работы с историческим наследием города, который впервые будет реализован при реставрации гостиницы «Исеть». В целях выполнения ремонтно-восстановительных работ объекта будет создан новый тип совместного хозяйственного общества с холдингом «Деловой Дом на Архиерейской» (ДДА). Об этом рассказал замминистра по управлению государственным имуществом Свердловской области Роман Вахрамеев на международном строительном форуме 100+ TechnoBuild 2024.
«На сегодняшний день выполняются процедуры по преобразованию государственного унитарного предприятия „ИнЭкспо“ в акционерное общество в связи с требованием закона №185. После создания общества, памятник конструктивизма, который является центром притяжения туристов и горожан, будет восстановлен и включен в гражданский оборот», — отметил Вахрамеев.
Соглашение о восстановлении не менее девяти объектов культурного наследия, включая гостиницу, в 2023 году подписал владелец холдинга ДДА Алексей Бобров с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Как отметил Вахрамеев, востребованность исторических объектов не должна ограничиваться мегаполисами с развитой урбанистикой. По словам чиновника, важно уделять внимание историческому, архитектурному и религиозному наследию в малых городах Урала. По его словам, помимо активного участия бизнеса, процесс восстановления исторических объектов в качестве партнера должно сопровождать государство, выстраивая соответствующую логистику и догоняющую туристическую инфраструктуру.
Ранее о планах также подключиться к преображению двух старинных городов в Свердловской области, которым губернатор Евгений Куйвашев уделяет особое внимание, упоминал предприниматель и меценат Алексей Бобров. В интервью с URA.RU речь шла о возможном восстановлении Ирбита и Верхотурья.
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