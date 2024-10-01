Уральский бизнесмен поможет Куйвашеву преобразить два старинных города

К преображению Ирбита и Верхотурья подключатся меценаты
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Поездка Куйвашева в Ирбит. Свердловская область, Ирбит
Зданий, которые нуждаются в ремонте, в Ирбите много Фото:

К преображению двух старинных городов в Свердловской области — Ирбиту и Верхотурью, которым губернатор Евгений Куйвашев уделяет особое внимание, — подключатся меценаты. О том, что этот вопрос обсуждается, в интервью URA.RU рассказал бизнесмен Алексей Бобров («Деловой дом на Архиерейской», ДДА).

«Губернатор сегодня уделяет этой теме [восстановления исторических зданий] внимание, существуют запросы, пожелания… У нас в области есть два красивейших старинных городка, которые прекрасно сохранили свою историческую аутентичность, — Верхотурье и Ирбит. И не исключено, что будем тиражировать подобные проекты (разговор шел в контексте реконструкции усадьбы ротмистра Переяславцева в центре Екатеринбурга, — прим. URA.RU) в этих двух городах — что-то делать, восстанавливать, находить общественное предназначение и создавать новую культурную среду с историческими ценностями и приоритетами», — поделился Бобров.

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В Екатеринбурге силами ДДА реконструировали уже пять зданий. Еще восемь объектов, один из которых в Тобольске, в работе.

В 2023-м Куйвашев поручал сформировать план развития Верхотурья (которая считается духовной столицей Урала), актуализировать туристические маршруты, отремонтировать инфраструктуру и объекты культуры, развивать жилищно-коммунальное хозяйство. Ирбиту же, которому в 2030 году исполнится 400 лет, губернатор пообещал выделить в ближайшие годы 19 миллиардов рублей на развитие.

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К преображению двух старинных городов в Свердловской области — Ирбиту и Верхотурью, которым губернатор Евгений Куйвашев уделяет особое внимание, — подключатся меценаты. О том, что этот вопрос обсуждается, в интервью URA.RU рассказал бизнесмен Алексей Бобров («Деловой дом на Архиерейской», ДДА). «Губернатор сегодня уделяет этой теме [восстановления исторических зданий] внимание, существуют запросы, пожелания… У нас в области есть два красивейших старинных городка, которые прекрасно сохранили свою историческую аутентичность, — Верхотурье и Ирбит. И не исключено, что будем тиражировать подобные проекты (разговор шел в контексте реконструкции усадьбы ротмистра Переяславцева в центре Екатеринбурга, — прим. URA.RU) в этих двух городах — что-то делать, восстанавливать, находить общественное предназначение и создавать новую культурную среду с историческими ценностями и приоритетами», — поделился Бобров. В Екатеринбурге силами ДДА реконструировали уже пять зданий. Еще восемь объектов, один из которых в Тобольске, в работе. В 2023-м Куйвашев поручал сформировать план развития Верхотурья (которая считается духовной столицей Урала), актуализировать туристические маршруты, отремонтировать инфраструктуру и объекты культуры, развивать жилищно-коммунальное хозяйство. Ирбиту же, которому в 2030 году исполнится 400 лет, губернатор пообещал выделить в ближайшие годы 19 миллиардов рублей на развитие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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