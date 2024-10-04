«Будет красивее Ханты-Мансийска»: новый мэр Нефтеюганска дал первые обещания жителям после выборов

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов пообещал преобразить город и сделать его «красивее Ханты-Мансийска». Глава намерен проанализировать все городские программы, которые по каким-то причинам не были реализованы и выработать предложения для их завершения в кратчайшие сроки.
«Если сравнивать с Макеевкой (город в ДНР, где ранее работал Чекунов — прим. URA.RU), который с 2014 года жил под постоянными обстрелами — там жители участвуют в благоустройстве своего города. И мы к этому тоже придем, [Нефтеюганск] будет самый красивый город в Югре, красивее Ханты-Мансийска», — сказал глава в интервью telegram-каналу «Наш Юганск».
Юрий Чекунов также отметил, что с каждым депутатом посетит все избирательные участки, за которыми закреплены городские территории. Вместе они пообщаются с горожанами, выслушают их проблемы и будут совместно решать накопившиеся вопросы.
Ранее URA.RU писало, что мэром Нефтеюганска стал Юрий Чекунов. Его кандидатуру единогласно поддержала городская дума.
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