Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске отопление дали 5,5 тысячам домов 04 октября 2024 в 19:09 Размер текста - 17 + Челябинск постепенно подключают к теплу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продолжается подключение объектов к системе отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «По состоянию на 17 часов 4 октября подключены к теплоснабжению в городе Челябинске 5514 многоквартирных домов, 171 школа, 348 детских садов, 150 лечебных учреждений», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. Подключение тепла ведется активными темпами. Так, еще 3 октября к отоплению было подключено более четырех тысяч домов. Синоптики пообещали заморозки в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске продолжается подключение объектов к системе отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «По состоянию на 17 часов 4 октября подключены к теплоснабжению в городе Челябинске 5514 многоквартирных домов, 171 школа, 348 детских садов, 150 лечебных учреждений», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. Подключение тепла ведется активными темпами. Так, еще 3 октября к отоплению было подключено более четырех тысяч домов. Синоптики пообещали заморозки в регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям