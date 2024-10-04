В Челябинске отопление дали 5,5 тысячам домов

Челябинск постепенно подключают к теплу
В Челябинске продолжается подключение объектов к системе отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«По состоянию на 17 часов 4 октября подключены к теплоснабжению в городе Челябинске 5514 многоквартирных домов, 171 школа, 348 детских садов, 150 лечебных учреждений», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. Подключение тепла ведется активными темпами.
Так, еще 3 октября к отоплению было подключено более четырех тысяч домов. Синоптики пообещали заморозки в регионе.
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