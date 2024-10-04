Донецкие депутаты приняли отставку нового полпреда Путина в УрФО

На пленарном заседании Народного совета Донецкой Народной республики депутаты проголосовали за сложение полномочий с Артема Жоги в связи с его переходом на пост полпреда президента РФ на Урале. Об этом рассказали в telegram-канале парламента.
«Сегодня, 4 октября, депутатский корпус проголосовал за сложение полномочий председателя Народного совета Артема Жоги в связи с его переходом на новую должность», — говорится в сообщении. Обязанности Жоги возложены на его первого заместителя Сергея Прокопенко.
О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября. В Екатеринбург он прибыл спустя сутки. Как прошло знакомство Жоги с губернаторами — в материале URA.RU.
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