Донецкие депутаты приняли отставку нового полпреда Путина в УрФО

Артем Жога покинул пост спикера Нарсовета ДНР
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Пленарное заседание в рамках форума Techno Build с участием Артема Жоги. Екатеринбург, жога артем
Артем Жога 4 октября работал уже в Екатеринбурге Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

На пленарном заседании Народного совета Донецкой Народной республики депутаты проголосовали за сложение полномочий с Артема Жоги в связи с его переходом на пост полпреда президента РФ на Урале. Об этом рассказали в telegram-канале парламента.

«Сегодня, 4 октября, депутатский корпус проголосовал за сложение полномочий председателя Народного совета Артема Жоги в связи с его переходом на новую должность», — говорится в сообщении. Обязанности Жоги возложены на его первого заместителя Сергея Прокопенко.

О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября. В Екатеринбург он прибыл спустя сутки. Как прошло знакомство Жоги с губернаторами — в материале URA.RU.

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На пленарном заседании Народного совета Донецкой Народной республики депутаты проголосовали за сложение полномочий с Артема Жоги в связи с его переходом на пост полпреда президента РФ на Урале. Об этом рассказали в telegram-канале парламента. «Сегодня, 4 октября, депутатский корпус проголосовал за сложение полномочий председателя Народного совета Артема Жоги в связи с его переходом на новую должность», — говорится в сообщении. Обязанности Жоги возложены на его первого заместителя Сергея Прокопенко. О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября. В Екатеринбург он прибыл спустя сутки. Как прошло знакомство Жоги с губернаторами — в материале URA.RU.
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