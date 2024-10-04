Жога отобедал с губернаторами, расходились в разном настроении

Так вскрылось, что в полпреды метил друг Куйвашева

04 октября 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Артем Жога прилетел в Екатеринбург в ночь на 4 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога предстал перед уральскими губернаторами. Знаковая встреча в резиденции на Добролюбова в Екатеринбурге разделилась на три части: беседу в кабинете, совместный выход к журналистам и ланч, участники которого покидали здание как будто в разном расположении духа, обратил внимание корреспондент URA.RU. И не только он. Госслужащий-свидетель церемонии поделился: у Жоги был конкурент из местных. Новый полпред прилетел минувшей ночью — спустя сутки после назначения. Встречали его скромно: лишь сотрудники аппарата окружных властей во главе с замполпреда Александром Калибердой. Публичная часть в зале коллегий полпредства была короткой Фото: пресс-служба полпредства Ко встрече с Жогой губернаторов готовили с понедельника. Изначально приглашение им направили на 3 октября, в последний момент стало понятно, что будет перенос на следующий день. Прибыли без опозданий — к 10:00—10:30 им сразу проследовали к Жоге. В это же время в большом зале резиденции постепенно собирались самые статусные силовики, руководители территориальных управлений федеральных ведомств. Обсуждали свои рабочие вопросы, развлекали друг друга историями и последними новостями из жизни. Основные действующие лица появились с задержкой в несколько минут. Первым зашел Владимир Якушев — предшественник Жоги, покинувший должность 24 сентября, чтобы перейти в Совет Федерации и сконцентрироваться на работе секретарем генсовета «Единой России». Он же и открыл полуторжественное мероприятие. Коротко обрисовал основные вехи в карьере Жоги, раскрыл, что последние сутки они провели в тесном контакте (передача дел), а также обозначил, что «Урал — мощнейший регион, где сосредоточена основная база нашей российской промышленности». «Люди здесь надежные, серьезные, проведение важных мероприятий, таких как как мобилизация, политические процессы, всегда проходит на высоком уровне. [Необходимо и] дальнейшее наращивание объемов выпускаемой продукции, в том числе в оборонном секторе, инвестиционные проекты», — подчеркнул Якушев. И передал слово Жоге. Евгений Куйвашев был максимально серьезен Фото: пресс-служба полпредства Он начал с оговорки, употребив «Южный федеральный округ» вместо «Уральский». Все отнеслись с пониманием. Жога обозначил, что «команда [на Урале] собралась очень сильная, сильные губернаторы» и анонсировал, что в ближайшее время пообщается с каждым отдельно. Сидевший по левую руку свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрительно кивал в ответ на эту и другие реплики. И был максимально сосредоточен, если не сказать, что суров. А когда губернаторы после официальных речей собирались на совместное фотографирование, держался больше в стороне, явно думая о чем-то своем. Кстати, пауза затянулась. Устав ждать с коллегами, когда же наконец подойдет Жога, Якушев решил его поторопить. И нашел Жогу в компании офицеров, которым тот за закрытыми дверями зала рассказывал про необходимость совместной работы. Новость по теме «Лишь бы не второй Холманских»: чего ждут элиты от нового полпреда Путина на Урале Впереди был еще один ритуал — общение с журналистами. Пройдя его, Якушев и Жога устремились к губернаторам — на обед. Длился он более часа. Что именно обсуждалось, доподлинно не известно — все участники на выходе от комментариев отказались. Бодрее других выглядели главы «матрешки» — Дмитрий Артюхов (Ямал), Руслан Кухарук (ХМАО) и Александр Моор (Тюменская область) — и челябинский губернатор Алексей Текслер. Поднять Куйвашеву настроение не смог даже он, хотя пытался («Женя, хочу тебя поблагодарить (за что, неясно — прим. ред.)»). Источник URA.RU, близкий к команде Куйвашева и наблюдавший за церемонией со стороны, мрачный вид губернатора объясняет тем, что он якобы до последнего рассчитывал, что полпредом станет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его давний друг, недавно окончивший кремлевскую «школу губернаторов». «У Орлова было несколько встреч в администрации президента на эту тему. В том числе в сентябре. Куйвашеву эта идея очень нравилась, он ее поддерживал», — поделился собеседник. По слухам, у Алексея Орлова было несколько встреч в АП по поводу полпредства Фото: Размик Закарян © URA.RU Другой источник — в свердловском кабмине — утверждает, что «схватка была до последнего». «Претендовали несколько кланов — „Ростех“, силовики, группа [мэра Москвы Сергея] Собянина (к ней причисляют Якушева, Куйвашева, Орлова и десятки других самых статусных уральцев — прим. ред.)», — уточнил собеседник. А источник URA.RU, близкий к окружению Орлова, поделился, что мэр «действительно был в списках [кандидатов в полпреды]» и имел по этому поводу встречи в Москве, но с Куйвашевым эту тему предметно якобы не обсуждал. Впрочем, каких-либо подтверждений, что эти события действительно связаны, нет. Покинув резиденцию полпреда, Куйвашев и Жога продолжили общение в Новокольцовском микрорайоне (полпреду показали новый кампуса УрФУ) и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где завершается выставка 100+ TechnoBuild. Ранее источники URA.RU признавали, что интрига, сработаются ли Жога и Куйвашев, на старте является одной из ключевых. Памятуя о непростых отношениях свердловского главы с полпредами Игорем Холманских (2012—2018 гг.) и особенно Николаем Цукановым (2018—2020 гг.). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога предстал перед уральскими губернаторами. Знаковая встреча в резиденции на Добролюбова в Екатеринбурге разделилась на три части: беседу в кабинете, совместный выход к журналистам и ланч, участники которого покидали здание как будто в разном расположении духа, обратил внимание корреспондент URA.RU. И не только он. Госслужащий-свидетель церемонии поделился: у Жоги был конкурент из местных. Новый полпред прилетел минувшей ночью — спустя сутки после назначения. Встречали его скромно: лишь сотрудники аппарата окружных властей во главе с замполпреда Александром Калибердой. Ко встрече с Жогой губернаторов готовили с понедельника. Изначально приглашение им направили на 3 октября, в последний момент стало понятно, что будет перенос на следующий день. Прибыли без опозданий — к 10:00—10:30 им сразу проследовали к Жоге. В это же время в большом зале резиденции постепенно собирались самые статусные силовики, руководители территориальных управлений федеральных ведомств. Обсуждали свои рабочие вопросы, развлекали друг друга историями и последними новостями из жизни. Основные действующие лица появились с задержкой в несколько минут. Первым зашел Владимир Якушев — предшественник Жоги, покинувший должность 24 сентября, чтобы перейти в Совет Федерации и сконцентрироваться на работе секретарем генсовета «Единой России». Он же и открыл полуторжественное мероприятие. Коротко обрисовал основные вехи в карьере Жоги, раскрыл, что последние сутки они провели в тесном контакте (передача дел), а также обозначил, что «Урал — мощнейший регион, где сосредоточена основная база нашей российской промышленности». «Люди здесь надежные, серьезные, проведение важных мероприятий, таких как как мобилизация, политические процессы, всегда проходит на высоком уровне. [Необходимо и] дальнейшее наращивание объемов выпускаемой продукции, в том числе в оборонном секторе, инвестиционные проекты», — подчеркнул Якушев. И передал слово Жоге. Он начал с оговорки, употребив «Южный федеральный округ» вместо «Уральский». Все отнеслись с пониманием. Жога обозначил, что «команда [на Урале] собралась очень сильная, сильные губернаторы» и анонсировал, что в ближайшее время пообщается с каждым отдельно. Сидевший по левую руку свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрительно кивал в ответ на эту и другие реплики. И был максимально сосредоточен, если не сказать, что суров. А когда губернаторы после официальных речей собирались на совместное фотографирование, держался больше в стороне, явно думая о чем-то своем. Кстати, пауза затянулась. Устав ждать с коллегами, когда же наконец подойдет Жога, Якушев решил его поторопить. И нашел Жогу в компании офицеров, которым тот за закрытыми дверями зала рассказывал про необходимость совместной работы. Впереди был еще один ритуал — общение с журналистами. Пройдя его, Якушев и Жога устремились к губернаторам — на обед. Длился он более часа. Что именно обсуждалось, доподлинно не известно — все участники на выходе от комментариев отказались. Бодрее других выглядели главы «матрешки» — Дмитрий Артюхов (Ямал), Руслан Кухарук (ХМАО) и Александр Моор (Тюменская область) — и челябинский губернатор Алексей Текслер. Поднять Куйвашеву настроение не смог даже он, хотя пытался («Женя, хочу тебя поблагодарить (за что, неясно — прим. ред.)»). Источник URA.RU, близкий к команде Куйвашева и наблюдавший за церемонией со стороны, мрачный вид губернатора объясняет тем, что он якобы до последнего рассчитывал, что полпредом станет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его давний друг, недавно окончивший кремлевскую «школу губернаторов». «У Орлова было несколько встреч в администрации президента на эту тему. В том числе в сентябре. Куйвашеву эта идея очень нравилась, он ее поддерживал», — поделился собеседник. Другой источник — в свердловском кабмине — утверждает, что «схватка была до последнего». «Претендовали несколько кланов — „Ростех“, силовики, группа [мэра Москвы Сергея] Собянина (к ней причисляют Якушева, Куйвашева, Орлова и десятки других самых статусных уральцев — прим. ред.)», — уточнил собеседник. А источник URA.RU, близкий к окружению Орлова, поделился, что мэр «действительно был в списках [кандидатов в полпреды]» и имел по этому поводу встречи в Москве, но с Куйвашевым эту тему предметно якобы не обсуждал. Впрочем, каких-либо подтверждений, что эти события действительно связаны, нет. Покинув резиденцию полпреда, Куйвашев и Жога продолжили общение в Новокольцовском микрорайоне (полпреду показали новый кампуса УрФУ) и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где завершается выставка 100+ TechnoBuild. Ранее источники URA.RU признавали, что интрига, сработаются ли Жога и Куйвашев, на старте является одной из ключевых. Памятуя о непростых отношениях свердловского главы с полпредами Игорем Холманских (2012—2018 гг.) и особенно Николаем Цукановым (2018—2020 гг.).