Telegram назвал причину массовых сбоев в работе мессенджера

Массовые сбои в работе Telegram произошли из-за событий на Ближнем Востоке

04 октября 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

На работу Telegram повлияли события на Ближнем Востоке Фото: Анна Майорова © URA.RU Разработчики мессенджера Telegram объяснил массовые сбои в работе влиянием недавних событий на Ближнем Востоке. Из-за этого сервис испытал огромные нагрузки. «Из-за недавних событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками», — говорится в официальном канале мессенджера в Telegram. Там добавили, что это привело к трудностям с подключением и доступом к медиа у некоторых пользователей. Тем не менее, благодаря работе технической команды проблемы были решены, и Telegram остается доступным в большинстве стран. Компанией принесены извинения за неудобства. 3 октября наблюдались сбои в работе Telegram. Пользователи жаловались на медленную загрузку сообщений на телефонах и компьютерах. Проблемы стали появляться примерно в 14:00 по московскому времени. Вечером 1 октября Иран ответил на убийство лидеров ХАМАС и «Хезболла», запустив сотни ракет в сторону Израиля. Вследствие этого обстановка на Ближнем Востоке значительно накалилась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разработчики мессенджера Telegram объяснил массовые сбои в работе влиянием недавних событий на Ближнем Востоке. Из-за этого сервис испытал огромные нагрузки. «Из-за недавних событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками», — говорится в официальном канале мессенджера в Telegram. Там добавили, что это привело к трудностям с подключением и доступом к медиа у некоторых пользователей. Тем не менее, благодаря работе технической команды проблемы были решены, и Telegram остается доступным в большинстве стран. Компанией принесены извинения за неудобства. 3 октября наблюдались сбои в работе Telegram. Пользователи жаловались на медленную загрузку сообщений на телефонах и компьютерах. Проблемы стали появляться примерно в 14:00 по московскому времени. Вечером 1 октября Иран ответил на убийство лидеров ХАМАС и «Хезболла», запустив сотни ракет в сторону Израиля. Вследствие этого обстановка на Ближнем Востоке значительно накалилась.