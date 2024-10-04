Telegram назвал причину массовых сбоев в работе мессенджера

Разработчики мессенджера Telegram объяснил массовые сбои в работе влиянием недавних событий на Ближнем Востоке. Из-за этого сервис испытал огромные нагрузки.
«Из-за недавних событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками», — говорится в официальном канале мессенджера в Telegram. Там добавили, что это привело к трудностям с подключением и доступом к медиа у некоторых пользователей.
Тем не менее, благодаря работе технической команды проблемы были решены, и Telegram остается доступным в большинстве стран. Компанией принесены извинения за неудобства.
3 октября наблюдались сбои в работе Telegram. Пользователи жаловались на медленную загрузку сообщений на телефонах и компьютерах. Проблемы стали появляться примерно в 14:00 по московскому времени. Вечером 1 октября Иран ответил на убийство лидеров ХАМАС и «Хезболла», запустив сотни ракет в сторону Израиля. Вследствие этого обстановка на Ближнем Востоке значительно накалилась.
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