Свердловчане массово пожаловались на сбой в работе Telegram

03 октября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Помимо Свердловской области проблемы с доступом к мессенджеру наблюдаются и в других регионах страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Свердловской области столкнулись со сбоями в работе Telegram. Об этом URA.RU сообщают читатели, проблемы в работе мессенджера фиксируют и специализированные сервисы. «Жутко тормозит Telegram на телефоне и компьютере. На обоих устройствах не загружаются сообщения, приходится долго ждать», — сказал собеседник. В этом удостоверился корреспондент агентства, отметив, что задержки случаются при отправке сообщений и при переключении между экранами приложений. Пользователи отмечают, что сбои в работе мессенджера начались около 14 часов по Москве. По данным сервиса сбой.рф, Свердловская область расположилась на 13 месте по количеству запросов о ситуации с Telegram. Тогда как ресурс Downdetector.su показывает, что Свердловская область входит в топ-5 по сообщениям о проблемах в работе мессенджера. Со всей страны за полчаса туда поступило уже больше 10 тысяч жалоб на приложение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области столкнулись со сбоями в работе Telegram. Об этом URA.RU сообщают читатели, проблемы в работе мессенджера фиксируют и специализированные сервисы. «Жутко тормозит Telegram на телефоне и компьютере. На обоих устройствах не загружаются сообщения, приходится долго ждать», — сказал собеседник. В этом удостоверился корреспондент агентства, отметив, что задержки случаются при отправке сообщений и при переключении между экранами приложений. Пользователи отмечают, что сбои в работе мессенджера начались около 14 часов по Москве. По данным сервиса сбой.рф, Свердловская область расположилась на 13 месте по количеству запросов о ситуации с Telegram. Тогда как ресурс Downdetector.su показывает, что Свердловская область входит в топ-5 по сообщениям о проблемах в работе мессенджера. Со всей страны за полчаса туда поступило уже больше 10 тысяч жалоб на приложение.