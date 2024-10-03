Свердловчане массово пожаловались на сбой в работе Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Помимо Свердловской области проблемы с доступом к мессенджеру наблюдаются и в других регионах страны Фото:

Жители Свердловской области столкнулись со сбоями в работе Telegram. Об этом URA.RU сообщают читатели, проблемы в работе мессенджера фиксируют и специализированные сервисы.

«Жутко тормозит Telegram на телефоне и компьютере. На обоих устройствах не загружаются сообщения, приходится долго ждать», — сказал собеседник. В этом удостоверился корреспондент агентства, отметив, что задержки случаются при отправке сообщений и при переключении между экранами приложений.

Пользователи отмечают, что сбои в работе мессенджера начались около 14 часов по Москве. По данным сервиса сбой.рф, Свердловская область расположилась на 13 месте по количеству запросов о ситуации с Telegram. Тогда как ресурс Downdetector.su показывает, что Свердловская область входит в топ-5 по сообщениям о проблемах в работе мессенджера. Со всей страны за полчаса туда поступило уже больше 10 тысяч жалоб на приложение.

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Жители Свердловской области столкнулись со сбоями в работе Telegram. Об этом URA.RU сообщают читатели, проблемы в работе мессенджера фиксируют и специализированные сервисы. «Жутко тормозит Telegram на телефоне и компьютере. На обоих устройствах не загружаются сообщения, приходится долго ждать», — сказал собеседник. В этом удостоверился корреспондент агентства, отметив, что задержки случаются при отправке сообщений и при переключении между экранами приложений. Пользователи отмечают, что сбои в работе мессенджера начались около 14 часов по Москве. По данным сервиса сбой.рф, Свердловская область расположилась на 13 месте по количеству запросов о ситуации с Telegram. Тогда как ресурс Downdetector.su показывает, что Свердловская область входит в топ-5 по сообщениям о проблемах в работе мессенджера. Со всей страны за полчаса туда поступило уже больше 10 тысяч жалоб на приложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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