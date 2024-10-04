Китай стал страной, куда Россия вывозит больше всего мяса

Производство свинины налажено в России хорошо — часть товара страна успешно экспортирует в соседние страны. Самым крупным импортером этого мяса стал Китай. Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал URA.RU, сколько процентов отечественного товара реализуется за границу.
Россия находится в лидерах среди стран по производству мяса и птицы, отмечает эксперт. Но по свинине бизнес ставит масштабную задачу -войти в пятерки государств-экспортеров.
«Мы успешно шаг за шагом идем к этой цели. В прошлом году Россия экспортировала 250 тыс. тонн свинины — это около 5% от всего своего производства. И продолжаем наращивать поставки в другие страны. Поэтому, эту задачу считаем реалистичной, инвестиции в отрасль продолжаются», —рассказывает Юрий Ковалев.
Крупнейшим рынком сбыта отечественной свинины стал Китай, поставки туда Россия наладила в этом году. Эксперт добавляет, что перед отраслью стоит задача в два раза увеличить свой экспорт на мировой рынок.
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