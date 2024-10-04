Бывший генсек НАТО похвастался встречами с сотрудником КГБ

FT: Йенс Столтенберг похвастался обедом с сотрудником КГБ

04 октября 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг не раз обедал с сотрудником КГБ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью о своих встречах с сотрудником КГБ в 1980-х годах. Об этом пишут СМИ. «Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Все сводилось к тому, что они приглашали меня на обед. И я ел эти огромные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ. Без сомнения», — рассказал Столтенберг в интервью Financial Times . Он также отметил, что война между СССР и Финляндией закончилась тем, что Финляндия отказалась от 10% территории, но получила надежную границу. Ранее Йенс Столтенберг заявил что, европейские страны уступают России по военному потенциалу и должны увеличить расходы на оборону. Он также считает, что НАТО следовало раньше начать поставлять Украине оружие, чтобы предотвратить конфликт с Россией или, по крайней мере, осложнить выполнение боевых задач российским войскам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью о своих встречах с сотрудником КГБ в 1980-х годах. Об этом пишут СМИ. «Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Все сводилось к тому, что они приглашали меня на обед. И я ел эти огромные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ. Без сомнения», — рассказал Столтенберг в интервью Financial Times. Он также отметил, что война между СССР и Финляндией закончилась тем, что Финляндия отказалась от 10% территории, но получила надежную границу. Ранее Йенс Столтенберг заявил что, европейские страны уступают России по военному потенциалу и должны увеличить расходы на оборону. Он также считает, что НАТО следовало раньше начать поставлять Украине оружие, чтобы предотвратить конфликт с Россией или, по крайней мере, осложнить выполнение боевых задач российским войскам.