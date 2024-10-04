Яндекс начал помечать певцов-иноагентов у себя в сервисе

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Яндекс начал помечать иноагентов по соответствующему закону
Яндекс начал помечать иноагентов по соответствующему закону Фото:

В сервисе для прослушивания музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов «Яндекс Музыка» появились пометки к исполнителям-иноагентам. В этом убедился корреспондент URA.RU.

«Между фотографией исполнительницы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом — прим. URA.RU) и ее популярными треками появилась соответствующая пометка. Раньше маркировка отсутствовала», — передает корреспондент URA.RU.

Земфира помечена как иноагент в музыкальном сервисе
Земфира помечена как иноагент в музыкальном сервисе
Фото:

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В сервисе для прослушивания музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов «Яндекс Музыка» появились пометки к исполнителям-иноагентам. В этом убедился корреспондент URA.RU. «Между фотографией исполнительницы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом — прим. URA.RU) и ее популярными треками появилась соответствующая пометка. Раньше маркировка отсутствовала», — передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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