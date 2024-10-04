Яндекс начал помечать певцов-иноагентов у себя в сервисе

Яндекс начал помечать иноагентов по соответствующему закону
В сервисе для прослушивания музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов «Яндекс Музыка» появились пометки к исполнителям-иноагентам. В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Между фотографией исполнительницы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом — прим. URA.RU) и ее популярными треками появилась соответствующая пометка. Раньше маркировка отсутствовала», — передает корреспондент URA.RU.
Земфира помечена как иноагент в музыкальном сервисе
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