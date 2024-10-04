Покинувший Россию стендап-комик назвал главные пожелания к гражданству дочери

Покинувший Россию комик Романов захотел оформить пять гражданств для дочери

04 октября 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

Комик прилетел в Лиссабон, где будет заниматься вопросами гражданств для ребенка Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, который покинул Россию, заявил о намерении оформить пять гражданств для своей новорожденной дочери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «У моей дочери будет пять гражданств, такое хобби у меня», — заявил Романов в своем сообщении, не раскрывая дополнительных деталей. Он уточнил, что находится в Лиссабоне для решения вопросов, связанных с гражданством ребенка. В 2022 году Романов покинул Россию, переехав сначала в Турцию, а затем в Польшу. В июле 2023 года Романов получил израильское гражданство. В феврале он объявил о завершении карьеры в стендапе, переключившись на наставничество и инфобизнес. В июне Романов выразил желание стать «максимально гражданином мира», планируя получение румынского паспорта и других гражданств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, который покинул Россию, заявил о намерении оформить пять гражданств для своей новорожденной дочери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «У моей дочери будет пять гражданств, такое хобби у меня», — заявил Романов в своем сообщении, не раскрывая дополнительных деталей. Он уточнил, что находится в Лиссабоне для решения вопросов, связанных с гражданством ребенка. В 2022 году Романов покинул Россию, переехав сначала в Турцию, а затем в Польшу. В июле 2023 года Романов получил израильское гражданство. В феврале он объявил о завершении карьеры в стендапе, переключившись на наставничество и инфобизнес. В июне Романов выразил желание стать «максимально гражданином мира», планируя получение румынского паспорта и других гражданств.