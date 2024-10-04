04 октября 2024

Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России за защиту своего отца

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Адам Кадыров в 16 лет занял пост главы службы безопасности своего отца
Адам Кадыров в 16 лет занял пост главы службы безопасности своего отца Фото:

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Адам был внесен в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Заслуги рекордсмена были озвучены в эфире телеканала «Матч ТВ» во время трансляции турнира по боям ММА в Грозном.

«Рекорд установлен не сегодня, но мы ждали подходящего момента, чтобы зафиксировать и вручить сертификат. Рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым. Рекорд объявляю официально зафиксированным!» — заявил главред «Книги рекордов России» Станислав Коненко. Вырезку с трансляции опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости».

Сам Адам Кадыров отреагировал на признание своих заслуг следующими словами: «Мы не намерены останавливаться. Ахмат — сила!» Telegram-канал подсчитал, что это 11-я награда сына главы Чечни за 2024 год. В эфире ему также была вручена медаль «за популяризацию Книги рекордов России».

Адам Кадыров также имеет звание Героя Чечни. Это первая по значимости награда республики. О том, какие ордена и звания получил сын Рамзана Кадырова — в материале URA.RU.

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Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Адам был внесен в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Заслуги рекордсмена были озвучены в эфире телеканала «Матч ТВ» во время трансляции турнира по боям ММА в Грозном. «Рекорд установлен не сегодня, но мы ждали подходящего момента, чтобы зафиксировать и вручить сертификат. Рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым. Рекорд объявляю официально зафиксированным!» — заявил главред «Книги рекордов России» Станислав Коненко. Вырезку с трансляции опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости». Сам Адам Кадыров отреагировал на признание своих заслуг следующими словами: «Мы не намерены останавливаться. Ахмат — сила!» Telegram-канал подсчитал, что это 11-я награда сына главы Чечни за 2024 год. В эфире ему также была вручена медаль «за популяризацию Книги рекордов России». Адам Кадыров также имеет звание Героя Чечни. Это первая по значимости награда республики. О том, какие ордена и звания получил сын Рамзана Кадырова — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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