Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России за защиту своего отца

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Адам был внесен в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Заслуги рекордсмена были озвучены в эфире телеканала «Матч ТВ» во время трансляции турнира по боям ММА в Грозном.
«Рекорд установлен не сегодня, но мы ждали подходящего момента, чтобы зафиксировать и вручить сертификат. Рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым. Рекорд объявляю официально зафиксированным!» — заявил главред «Книги рекордов России» Станислав Коненко. Вырезку с трансляции опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости».
Сам Адам Кадыров отреагировал на признание своих заслуг следующими словами: «Мы не намерены останавливаться. Ахмат — сила!» Telegram-канал подсчитал, что это 11-я награда сына главы Чечни за 2024 год. В эфире ему также была вручена медаль «за популяризацию Книги рекордов России».
Адам Кадыров также имеет звание Героя Чечни. Это первая по значимости награда республики. О том, какие ордена и звания получил сын Рамзана Кадырова — в материале URA.RU.
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