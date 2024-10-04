04 октября 2024

Блогерша в коротком платье и на каблуках прокатилась по ЕКАД, стоя на эвакуаторе. Видео

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Девушка прокатилась на эвакуаторе по ЕКАДу (фото из архива) Фото:

Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга прокатилась по ЕКАД, стоя на платформе эвакуатора в необычном образе: в коротком платье, на высоких каблуках и с большим бокалом в руках. Такое видео она разместила в социальных сетях.

«Если вечеринка закончилась, но ты сама вечеринка», — написала Света под видео на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). На кадрах видно, как блогерша едет по трассе, стоя на платформе эвакуатора на высоких каблуках, в коротком платье, поднимающемся от ветра, и с огромным бокалом в руках.

В мае 2024 года 19-летняя блогерша из Екатеринбурга Дарья Гроссман также устроила танцы на эвакуаторе. За это девушку отчитал глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов.

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Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга прокатилась по ЕКАД, стоя на платформе эвакуатора в необычном образе: в коротком платье, на высоких каблуках и с большим бокалом в руках. Такое видео она разместила в социальных сетях. «Если вечеринка закончилась, но ты сама вечеринка», — написала Света под видео на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). На кадрах видно, как блогерша едет по трассе, стоя на платформе эвакуатора на высоких каблуках, в коротком платье, поднимающемся от ветра, и с огромным бокалом в руках. В мае 2024 года 19-летняя блогерша из Екатеринбурга Дарья Гроссман также устроила танцы на эвакуаторе. За это девушку отчитал глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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