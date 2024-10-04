«Убийцу Википедии» стоимостью два миллиарда ликвидировали: почему закрыли БРЭ

РБК: правительство приняло решение о ликвидации Большой российской энциклопедии

05 октября 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Вместо «Википедии» правительству пришлось «убить» Большую российскую энциклопедию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ в 2019 году выделило на создание отечественного аналога «Википедии» около двух миллиардов рублей. Сегодня, спустя пять лет после запуска проекта Большой российской энциклопедии (БРЭ), власти заявили о его ликвидации и роспуске сотрудников. Что привело к закрытию наследницы знаменитой Большой советской энциклопедии и какие скандалы сопровождали БРЭ — в материале URA.RU. Как из БРЭ пытались сделать «убийцу Википедии» Большая Российская Энциклопедия — проект, который возник по инициативе президента России Владимира Путина в 2002 году. За 22 года работы было выпущено 35 томов, которые содержат почти 100 тысяч статей по темам из самых разных областей знания. Впоследствии эти статьи стали основой для создания «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Идея цифрового проекта «Большая Российская Энциклопедия» возникла в 2019 году на заседании Совета по русскому языку, где президент выразил мнение, что «Википедии» необходима замена. Путин подчеркнул, что это будет «достоверная информация в хорошей, современной форме». Правительство России выделило практически два миллиарда рублей на три года на оцифровку трудов БРЭ и создание портала. Часть этих средств была запланирована на выплату ученым и авторам энциклопедии, пишет «Коммерсант». Проект «Большая российская энциклопедия» стал продолжением работы Большой советской энциклопедии. В 2019 году, по распоряжению правительства, на ее основе был создан национальный интерактивный научно-образовательный портал, курируемым Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Статьи из этой энциклопедии можно использовать для ссылок в научных и учебных работах, так как они индексируются в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец уверял, что российский энциклопедический портал станет «как „Википедия“, только качественнее». Также он предполагал, что ресурс мог бы окупиться в течение трех лет благодаря платному доступу. Однако, к моменту запуска проекта от идеи «убийцы» «Википедии» отказались. В середине июня 2024 года сайт энциклопедии перестал обновляться. Власти решились обойтись без Большой российской энциклопедии Российское правительство объявило о ликвидации автономной некоммерческой организации (АНО) «Большая российская энциклопедия», при этом все созданные ею материалы будут переданы команде цифровой интернет-энциклопедии «Рувики». На протяжении своей деятельности АНО «БРЭ» разработала 98 тысяч статей, из которых только около половины были размещены на портале самой энциклопедии. Особенностью данной энциклопедии является то, что все статьи проверены и одобрены научным сообществом, что делает их особенно ценными для российский компаний, проявляющих интерес к использованию этих ресурсов. Об этом сообщил источник, близкий к профильным ведомствам, в интервью РБК. Передача наработанных материалов в «Рувики» способна существенно усилить конкурентные позиции этой интернет-энциклопедии. Сайт «Рувики» начал свою работу в июне 2023 года и, по состоянию на октябрь 2024 года, насчитывает более двух миллионов статей на русском языке, что делает его значительным ресурсом в русскоязычном сегменте интернета. К наработанным Большой российской энциклопедией материалам проявляют интерес российские компании Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авторы БРЭ выходили на пикеты Руководство Большой российской энциклопедии сообщило, что финансирование для поддержки работы сайта с энциклопедическими статьями было прекращено уже в конце 2023 года. С тех пор, с декабря прошлого года, зарплаты сотрудникам не начислялись. Это привело к тому, что сотрудники проекта были вынуждены устраивать пикеты в центре Москвы, требуя погасить задолженности по зарплате. Годовой бюджет БРЭ составлял 1,1 млрд рублей. По информации издания «Коммерсант», теперь правительство намерено выделить средства из Резервного фонда РФ для погашения долгов. Ответственный редактор проекта Кравец подтвердил факт неполучения работниками полагающихся выплат. Он отметил, что не выплачивались ни зарплаты, ни гонорары авторам, также отсутствовали оплаты за коммунальные услуги и налоговые отчисления. Из 417 сотрудников почти 350 человек являются частью редакционного комплекса, включая редакторов, сотрудников службы проверки, картографов и других специалистов. Сотрудники БРЭ в своем telegram-канале подчеркивают абсурдность своего положения. По их словам, при подготовке бюджета на 2024 год правительство РФ отказалось выделять средства на продолжение работы портала, несмотря на то, что деятельность БРЭ не была официально приостановлена ни учредителем, ни куратором — Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: сотрудники не получали финансирования, однако от них ежемесячно требовали отчеты о проделанной работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ в 2019 году выделило на создание отечественного аналога «Википедии» около двух миллиардов рублей. Сегодня, спустя пять лет после запуска проекта Большой российской энциклопедии (БРЭ), власти заявили о его ликвидации и роспуске сотрудников. Что привело к закрытию наследницы знаменитой Большой советской энциклопедии и какие скандалы сопровождали БРЭ — в материале URA.RU. Большая Российская Энциклопедия — проект, который возник по инициативе президента России Владимира Путина в 2002 году. За 22 года работы было выпущено 35 томов, которые содержат почти 100 тысяч статей по темам из самых разных областей знания. Впоследствии эти статьи стали основой для создания «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Идея цифрового проекта «Большая Российская Энциклопедия» возникла в 2019 году на заседании Совета по русскому языку, где президент выразил мнение, что «Википедии» необходима замена. Путин подчеркнул, что это будет «достоверная информация в хорошей, современной форме». Правительство России выделило практически два миллиарда рублей на три года на оцифровку трудов БРЭ и создание портала. Часть этих средств была запланирована на выплату ученым и авторам энциклопедии, пишет «Коммерсант». Проект «Большая российская энциклопедия» стал продолжением работы Большой советской энциклопедии. В 2019 году, по распоряжению правительства, на ее основе был создан национальный интерактивный научно-образовательный портал, курируемым Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Статьи из этой энциклопедии можно использовать для ссылок в научных и учебных работах, так как они индексируются в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец уверял, что российский энциклопедический портал станет «как „Википедия“, только качественнее». Также он предполагал, что ресурс мог бы окупиться в течение трех лет благодаря платному доступу. Однако, к моменту запуска проекта от идеи «убийцы» «Википедии» отказались. В середине июня 2024 года сайт энциклопедии перестал обновляться. Российское правительство объявило о ликвидации автономной некоммерческой организации (АНО) «Большая российская энциклопедия», при этом все созданные ею материалы будут переданы команде цифровой интернет-энциклопедии «Рувики». На протяжении своей деятельности АНО «БРЭ» разработала 98 тысяч статей, из которых только около половины были размещены на портале самой энциклопедии. Особенностью данной энциклопедии является то, что все статьи проверены и одобрены научным сообществом, что делает их особенно ценными для российский компаний, проявляющих интерес к использованию этих ресурсов. Об этом сообщил источник, близкий к профильным ведомствам, в интервью РБК. Передача наработанных материалов в «Рувики» способна существенно усилить конкурентные позиции этой интернет-энциклопедии. Сайт «Рувики» начал свою работу в июне 2023 года и, по состоянию на октябрь 2024 года, насчитывает более двух миллионов статей на русском языке, что делает его значительным ресурсом в русскоязычном сегменте интернета. Руководство Большой российской энциклопедии сообщило, что финансирование для поддержки работы сайта с энциклопедическими статьями было прекращено уже в конце 2023 года. С тех пор, с декабря прошлого года, зарплаты сотрудникам не начислялись. Это привело к тому, что сотрудники проекта были вынуждены устраивать пикеты в центре Москвы, требуя погасить задолженности по зарплате. Годовой бюджет БРЭ составлял 1,1 млрд рублей. По информации издания «Коммерсант», теперь правительство намерено выделить средства из Резервного фонда РФ для погашения долгов. Ответственный редактор проекта Кравец подтвердил факт неполучения работниками полагающихся выплат. Он отметил, что не выплачивались ни зарплаты, ни гонорары авторам, также отсутствовали оплаты за коммунальные услуги и налоговые отчисления. Из 417 сотрудников почти 350 человек являются частью редакционного комплекса, включая редакторов, сотрудников службы проверки, картографов и других специалистов. Сотрудники БРЭ в своем telegram-канале подчеркивают абсурдность своего положения. По их словам, при подготовке бюджета на 2024 год правительство РФ отказалось выделять средства на продолжение работы портала, несмотря на то, что деятельность БРЭ не была официально приостановлена ни учредителем, ни куратором — Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: сотрудники не получали финансирования, однако от них ежемесячно требовали отчеты о проделанной работе.