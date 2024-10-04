04 октября 2024

Правительство решило ликвидировать Большую российскую энциклопедию

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения правительства Пермского края с авиакомпанией Nordwind и аэропортом Большое Савино. Пермь, библиотека, книжная полка, большая российская энциклопедия
Попытка оцифровать Большую российскую энциклопедию не увенчалась успехом Фото:

Сотрудникам портала «Большая российская энциклопедия» выплатят долги по зарплате и затем проект будет ликвидирован. Об этом рассказал РБК источник, близкий к правительству.

«В правительстве РФ приняли решение о начале ликвидации АНО „Большая российская энциклопедия“. Ее материалы передадут команде цифровой интернет-энциклопедии „Рувики“», — отмечает источник.

По его данным, за время работы АНО «БРЭ» подготовила 98 тысяч статей, но из них только половина была опубликована на сайте Большой российской энциклопедии. Источник отметил, что к научным материалам преемницы Большой советской энциклопедии проявляли интерес российские компании.

Российский аналог «Википедии» энциклопедия «Рувики» вышла из бета-тестирования в январе текущего года. Интерфейс «Рувики» переведен на 20 языков народов РФ, в том числе алтайский, башкирский, бурятский, чеченский и другие.

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Сотрудникам портала «Большая российская энциклопедия» выплатят долги по зарплате и затем проект будет ликвидирован. Об этом рассказал РБК источник, близкий к правительству. «В правительстве РФ приняли решение о начале ликвидации АНО „Большая российская энциклопедия“. Ее материалы передадут команде цифровой интернет-энциклопедии „Рувики“», — отмечает источник. По его данным, за время работы АНО «БРЭ» подготовила 98 тысяч статей, но из них только половина была опубликована на сайте Большой российской энциклопедии. Источник отметил, что к научным материалам преемницы Большой советской энциклопедии проявляли интерес российские компании. Российский аналог «Википедии» энциклопедия «Рувики» вышла из бета-тестирования в январе текущего года. Интерфейс «Рувики» переведен на 20 языков народов РФ, в том числе алтайский, башкирский, бурятский, чеченский и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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