Правительство решило ликвидировать Большую российскую энциклопедию

05 октября 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Попытка оцифровать Большую российскую энциклопедию не увенчалась успехом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудникам портала «Большая российская энциклопедия» выплатят долги по зарплате и затем проект будет ликвидирован. Об этом рассказал РБК источник, близкий к правительству. «В правительстве РФ приняли решение о начале ликвидации АНО „Большая российская энциклопедия“. Ее материалы передадут команде цифровой интернет-энциклопедии „Рувики“», — отмечает источник. По его данным, за время работы АНО «БРЭ» подготовила 98 тысяч статей, но из них только половина была опубликована на сайте Большой российской энциклопедии. Источник отметил, что к научным материалам преемницы Большой советской энциклопедии проявляли интерес российские компании. Российский аналог «Википедии» энциклопедия «Рувики» вышла из бета-тестирования в январе текущего года. Интерфейс «Рувики» переведен на 20 языков народов РФ, в том числе алтайский, башкирский, бурятский, чеченский и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудникам портала «Большая российская энциклопедия» выплатят долги по зарплате и затем проект будет ликвидирован. Об этом рассказал РБК источник, близкий к правительству. «В правительстве РФ приняли решение о начале ликвидации АНО „Большая российская энциклопедия“. Ее материалы передадут команде цифровой интернет-энциклопедии „Рувики“», — отмечает источник. По его данным, за время работы АНО «БРЭ» подготовила 98 тысяч статей, но из них только половина была опубликована на сайте Большой российской энциклопедии. Источник отметил, что к научным материалам преемницы Большой советской энциклопедии проявляли интерес российские компании. Российский аналог «Википедии» энциклопедия «Рувики» вышла из бета-тестирования в январе текущего года. Интерфейс «Рувики» переведен на 20 языков народов РФ, в том числе алтайский, башкирский, бурятский, чеченский и другие.