На Челябинск опустятся морозные ночи

Челябинцы почувствуют холод ночью и рано утром
В Челябинске ночные температуры достигнут нуля градусов либо перейдут к отрицательным значениям. Об этом говорится на сайте «Гисметео».
«Ночная температура в ноль градусов уже зафиксирована в ночь на 5 октября. С 10 по 14 октября минусовые температуры ночью будут колебаться от 3 до 6 градусов», — сообщают метеорологи.
Ранее синоптики отмечали, что в ряде городов Челябинской области с 7 по 13 октября ожидается мокрый снег. Объем осадков небольшой, 0,1-0,3 мм.
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