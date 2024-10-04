04 октября 2024

На Челябинск опустятся морозные ночи

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Пустой город. Обстановка на Кировке. Челябинск, пешеходная улица, челябинск, кировка
Челябинцы почувствуют холод ночью и рано утром Фото:

В Челябинске ночные температуры достигнут нуля градусов либо перейдут к отрицательным значениям. Об этом говорится на сайте «Гисметео».

«Ночная температура в ноль градусов уже зафиксирована в ночь на 5 октября. С 10 по 14 октября минусовые температуры ночью будут колебаться от 3 до 6 градусов», — сообщают метеорологи.

Ранее синоптики отмечали, что в ряде городов Челябинской области с 7 по 13 октября ожидается мокрый снег. Объем осадков небольшой, 0,1-0,3 мм.

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В Челябинске ночные температуры достигнут нуля градусов либо перейдут к отрицательным значениям. Об этом говорится на сайте «Гисметео». «Ночная температура в ноль градусов уже зафиксирована в ночь на 5 октября. С 10 по 14 октября минусовые температуры ночью будут колебаться от 3 до 6 градусов», — сообщают метеорологи. Ранее синоптики отмечали, что в ряде городов Челябинской области с 7 по 13 октября ожидается мокрый снег. Объем осадков небольшой, 0,1-0,3 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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