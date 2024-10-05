Марочко раскрыл планы ВС РФ на северном направлении

Марочко: ВС РФ активно продвигаются к Звановке на северском направлении

05 октября 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвигаются на северском направлении, двигаясь к Звановке, заявил Андрей Марочко Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в настоящий момент ведут активные боевые действия на северском направлении, продвигаясь к Звановке. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Если мы говорим о северном направлении, то хотим отметить, что у наших войск есть продвижение по направлению к населенному пункту Звановка», — отметил Марочко в разговоре с ТАСС. Он добавил, что на этом фронтовом участке идут активные боевые действия. В конце сентября солдаты ВС РФ взяли под контроль несколько важных логистических путей под Северском, которые ранее активно использовались ВСУ. Российские солдаты планомерно охватывают сам город со всех сторон, отмечал Марочко. На днях 81-я украинская бригада понесла там большие потери, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные в настоящий момент ведут активные боевые действия на северском направлении, продвигаясь к Звановке. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Если мы говорим о северном направлении, то хотим отметить, что у наших войск есть продвижение по направлению к населенному пункту Звановка», — отметил Марочко в разговоре с ТАСС. Он добавил, что на этом фронтовом участке идут активные боевые действия. В конце сентября солдаты ВС РФ взяли под контроль несколько важных логистических путей под Северском, которые ранее активно использовались ВСУ. Российские солдаты планомерно охватывают сам город со всех сторон, отмечал Марочко. На днях 81-я украинская бригада понесла там большие потери, передает RT.