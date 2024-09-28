ВС РФ взяли под контроль пять значимых логистических путей ВСУ под Северском

Марочко: ВС РФ взяли под контроль ключевые логистические пути ВСУ под Северском

28 сентября 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Охват Северска усиливается ежедневно, уточнил военный эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска взяли под полный огневой контроль пять важных логистических путей ВСУ под Северском, что серьезно затрудняет снабжение украинской группировки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с журналистами. «Сейчас охват Северска каждый день довольно-таки серьезно продвигается. И сразу хочу отметить, что за неделю нашим войскам удалось порядка пяти таких серьезных логистических путей [ВСУ] просто взять под огневой контроль», — цитирует ТАСС слова Марочко. По его словам, это продвижение ВС РФ существенно влияет на снабжение украинской группировки, как в районе Северска, так и к северо-западу от него. Ранее Марочко сообщал, что армия РФ успешно вытесняют подразделения ВСУ из Сенькова в Харьковской области. Несмотря на попытки украинского командования стабилизировать ситуацию, российские войска продолжают наступление и успешно продвигаются в районе Сеньково. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска взяли под полный огневой контроль пять важных логистических путей ВСУ под Северском, что серьезно затрудняет снабжение украинской группировки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с журналистами. «Сейчас охват Северска каждый день довольно-таки серьезно продвигается. И сразу хочу отметить, что за неделю нашим войскам удалось порядка пяти таких серьезных логистических путей [ВСУ] просто взять под огневой контроль», — цитирует ТАСС слова Марочко. По его словам, это продвижение ВС РФ существенно влияет на снабжение украинской группировки, как в районе Северска, так и к северо-западу от него. Ранее Марочко сообщал, что армия РФ успешно вытесняют подразделения ВСУ из Сенькова в Харьковской области. Несмотря на попытки украинского командования стабилизировать ситуацию, российские войска продолжают наступление и успешно продвигаются в районе Сеньково.