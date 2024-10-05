Al Mayadeen: шесть человек пострадали в Ливане после израильских ударов

В Ливане погибли не менее шести человек в результате ночных атак со стороны Израиля. Тель-Авив ударил ракетами по Эль-Бедауи и долине Бекаа. Об этом сообщает Al Mayadeen.
«Семья из четырех человек стала жертвами удара по жилому зданию в Эль-Бедауи. Еще двое [погибли] во время воздушных рейдов в долине Бекаа», — сообщает арабский телеканал.
Еще в конце сентября Израиль начал массовую бомбардировку Ливана с целью уничтожение движения «Хезболла». До этого в ливанских городах произошла массовая кибератака, за которую, однако, в Тель-Авиве ответственность не взяли, передает «Национальная служба новостей». Следом Израиль открыто начал атаковать Ливан ракетами. В начале октября Иран запустил по израильским территориям сотни ракет. Тель-Авив начал атаковать в ответ. В настоящий момент военные атаки действуют по всей территории Ближнего Востока.
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В Ливане погибли не менее шести человек в результате ночных атак со стороны Израиля. Тель-Авив ударил ракетами по Эль-Бедауи и долине Бекаа. Об этом сообщает Al Mayadeen. «Семья из четырех человек стала жертвами удара по жилому зданию в Эль-Бедауи. Еще двое [погибли] во время воздушных рейдов в долине Бекаа», — сообщает арабский телеканал. Еще в конце сентября Израиль начал массовую бомбардировку Ливана с целью уничтожение движения «Хезболла». До этого в ливанских городах произошла массовая кибератака, за которую, однако, в Тель-Авиве ответственность не взяли, передает «Национальная служба новостей». Следом Израиль открыто начал атаковать Ливан ракетами. В начале октября Иран запустил по израильским территориям сотни ракет. Тель-Авив начал атаковать в ответ. В настоящий момент военные атаки действуют по всей территории Ближнего Востока.