Al Jazeera: в результате удара по Тулькарму погибли 11 человек

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Не менее 11 человек погибли после атаки Израиля в Тулькураме, передает Al Jazeera Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Не менее 11 человек погибли после удара Израиля по палестинскому городу Тулькураму. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Не менее 11 жителей были убиты израильскими военными вместе с террористическими боевиками радикальных группировок ХАМАС в городе Тулькарм на западном берегу реки Иордан», — передает телеканал. Отмечается, что среди жертв были двое детей.

Накануне в пресс-службе администрации Тель-Авива подчеркнули, что поразили до этого около семи представителей палестинской группировки ХАМАС и «Исламского джихада». Авторы телеканала отмечают, что те занимались подготовкой террористических актов в отношении Израиля.

Новый этап военного конфликта между ХАМАС и Израилем начался 7 октября 2023 года. С того момента начались активные боевые действия на Ближнем Востоке. На тот момент наиболее активные действия проходили в секторе Газа. Постепенно в конфликт были втянуты Иран и Ливан. На днях армия обороны Израиля объявила о ликвидации ключевых фигур ХАМАС в Газе.

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Не менее 11 человек погибли после удара Израиля по палестинскому городу Тулькураму. Об этом сообщает Al Jazeera. «Не менее 11 жителей были убиты израильскими военными вместе с террористическими боевиками радикальных группировок ХАМАС в городе Тулькарм на западном берегу реки Иордан», — передает телеканал. Отмечается, что среди жертв были двое детей. Накануне в пресс-службе администрации Тель-Авива подчеркнули, что поразили до этого около семи представителей палестинской группировки ХАМАС и «Исламского джихада». Авторы телеканала отмечают, что те занимались подготовкой террористических актов в отношении Израиля. Новый этап военного конфликта между ХАМАС и Израилем начался 7 октября 2023 года. С того момента начались активные боевые действия на Ближнем Востоке. На тот момент наиболее активные действия проходили в секторе Газа. Постепенно в конфликт были втянуты Иран и Ливан. На днях армия обороны Израиля объявила о ликвидации ключевых фигур ХАМАС в Газе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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