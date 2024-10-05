Российские военные взяли несколько трофеев в Угледаре

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики
Российские бойцы захватили польское и американское оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВС РФ взяли в плен около 40 украинских военных и взяли трофейное оружие ВСУ в Угледаре (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Перед лицом неминуемого окружения подразделения ВСУ оставили Угледар, при этом свыше 40 солдат противника сдались в плен», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там также добавили, что российские военные захватили польские бесшумные минометы и американские гранатометы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВС РФ освободили шесть населенных пунктов: Макеевка (ЛНР), Вишневое (Харьковская область), Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр и Угледар (ДНР), передает RT. Также за это время были уничтожены 60 украинских складов с боеприпасами, объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов Украины.

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Бойцы ВС РФ взяли в плен около 40 украинских военных и взяли трофейное оружие ВСУ в Угледаре (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Перед лицом неминуемого окружения подразделения ВСУ оставили Угледар, при этом свыше 40 солдат противника сдались в плен», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там также добавили, что российские военные захватили польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВС РФ освободили шесть населенных пунктов: Макеевка (ЛНР), Вишневое (Харьковская область), Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр и Угледар (ДНР), передает RT. Также за это время были уничтожены 60 украинских складов с боеприпасами, объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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