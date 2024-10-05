Российские военные взяли несколько трофеев в Угледаре

05 октября 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Российские бойцы захватили польское и американское оружие Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВС РФ взяли в плен около 40 украинских военных и взяли трофейное оружие ВСУ в Угледаре (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Перед лицом неминуемого окружения подразделения ВСУ оставили Угледар, при этом свыше 40 солдат противника сдались в плен», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там также добавили, что российские военные захватили польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВС РФ освободили шесть населенных пунктов: Макеевка (ЛНР), Вишневое (Харьковская область), Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр и Угледар (ДНР), передает RT. Также за это время были уничтожены 60 украинских складов с боеприпасами, объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы ВС РФ взяли в плен около 40 украинских военных и взяли трофейное оружие ВСУ в Угледаре (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Перед лицом неминуемого окружения подразделения ВСУ оставили Угледар, при этом свыше 40 солдат противника сдались в плен», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там также добавили, что российские военные захватили польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВС РФ освободили шесть населенных пунктов: Макеевка (ЛНР), Вишневое (Харьковская область), Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр и Угледар (ДНР), передает RT. Также за это время были уничтожены 60 украинских складов с боеприпасами, объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов Украины.