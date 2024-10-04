04 октября 2024

В Тюмени подскочили цены на ноутбуки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени ноутбуки в среднем стоят 62 тысячи рублей
В Тюмени ноутбуки в среднем стоят 62 тысячи рублей Фото:

В Тюмени за год стоимость ноутбуков выросла в среднем на 10%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко объяснили это удорожанием комплектующих, процессоров, а также западными санкциями.

«В сентябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. стоимость ноутбуков в Тюмени выросла на 10%. Основными факторами роста стоимости стали подорожание комплектующих, санкционное давление, а также увеличение цен на процессоры», — передает заявление Щербаченко РБК Тюмень. Он отметил, что сейчас средняя цена на ноутбуки составляет 62 тысячи рублей.

На стоимость ноутбуков оказали влияние и проблемы с логистикой. Как отметили эксперты, посреднические банки в ОАЭ, которые использовались для проведения оплат за технику из Китая, боятся вторичных санкций США и блокировали часть платежей. Все это привело к увеличению сроков доставки ноутбуков и, как следствие — рост стоимости.

Жители Тюмени ранее начали активно бронировать новую 16-ю модель смартфона Apple. В тюменских магазинах новинка появится не раньше середины октября. Стоимость смартфона будет начинаться от 114 тысяч рублей и доходить до 254 тысяч. Такой разбег цен обусловлен разницей моделей и объемом памяти.

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В Тюмени за год стоимость ноутбуков выросла в среднем на 10%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко объяснили это удорожанием комплектующих, процессоров, а также западными санкциями. «В сентябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. стоимость ноутбуков в Тюмени выросла на 10%. Основными факторами роста стоимости стали подорожание комплектующих, санкционное давление, а также увеличение цен на процессоры», — передает заявление Щербаченко РБК Тюмень. Он отметил, что сейчас средняя цена на ноутбуки составляет 62 тысячи рублей. На стоимость ноутбуков оказали влияние и проблемы с логистикой. Как отметили эксперты, посреднические банки в ОАЭ, которые использовались для проведения оплат за технику из Китая, боятся вторичных санкций США и блокировали часть платежей. Все это привело к увеличению сроков доставки ноутбуков и, как следствие — рост стоимости. Жители Тюмени ранее начали активно бронировать новую 16-ю модель смартфона Apple. В тюменских магазинах новинка появится не раньше середины октября. Стоимость смартфона будет начинаться от 114 тысяч рублей и доходить до 254 тысяч. Такой разбег цен обусловлен разницей моделей и объемом памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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