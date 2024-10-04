В Тюмени подскочили цены на ноутбуки

В Тюмени за год стоимость ноутбуков выросла в среднем на 10%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко объяснили это удорожанием комплектующих, процессоров, а также западными санкциями.
«В сентябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. стоимость ноутбуков в Тюмени выросла на 10%. Основными факторами роста стоимости стали подорожание комплектующих, санкционное давление, а также увеличение цен на процессоры», — передает заявление Щербаченко РБК Тюмень. Он отметил, что сейчас средняя цена на ноутбуки составляет 62 тысячи рублей.
На стоимость ноутбуков оказали влияние и проблемы с логистикой. Как отметили эксперты, посреднические банки в ОАЭ, которые использовались для проведения оплат за технику из Китая, боятся вторичных санкций США и блокировали часть платежей. Все это привело к увеличению сроков доставки ноутбуков и, как следствие — рост стоимости.
Жители Тюмени ранее начали активно бронировать новую 16-ю модель смартфона Apple. В тюменских магазинах новинка появится не раньше середины октября. Стоимость смартфона будет начинаться от 114 тысяч рублей и доходить до 254 тысяч. Такой разбег цен обусловлен разницей моделей и объемом памяти.
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