NYT: Россия хочет вернуть Трампа в Белый Дом

Разведка США считает, что что Россия намерена посеять хаос в избирательном процессе АмерикиФото: Официальный сайт Президента РФ
Разведка США заявила, что подозревает Россию в желании «вернуть» Дональда Трампа в Белый Дом, а так же вмешаться в избирательный процесс. Об этом уже проинформированы члены Конгресса.
«Господин Путин продолжает искать преимущества в американской политике. Высокопоставленные сотрудники разведки проинформировали членов Конгресса в прошлом месяце, что Россия по-прежнему полна решимости посеять хаос в избирательном процессе Америки и подорвать веру в ее демократические системы», — пишет New York Times. Там отметили, что у разведки есть данные, подтверждающие эту информацию.
Кроме того, в публикации сказано, что Россия намерена «посеять хаос» в избирательном процессе Америки. Разведка США не исключает, что Владимир Путин полон решимости, чтобы «подорвать веру в демократические системы» Америки.
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Разведка США заявила, что подозревает Россию в желании «вернуть» Дональда Трампа в Белый Дом, а так же вмешаться в избирательный процесс. Об этом уже проинформированы члены Конгресса. «Господин Путин продолжает искать преимущества в американской политике. Высокопоставленные сотрудники разведки проинформировали членов Конгресса в прошлом месяце, что Россия по-прежнему полна решимости посеять хаос в избирательном процессе Америки и подорвать веру в ее демократические системы», — пишет New York Times. Там отметили, что у разведки есть данные, подтверждающие эту информацию. Кроме того, в публикации сказано, что Россия намерена «посеять хаос» в избирательном процессе Америки. Разведка США не исключает, что Владимир Путин полон решимости, чтобы «подорвать веру в демократические системы» Америки.