04 октября 2024

Челябинский губернатор Текслер предложил рассказать о любимом учителе. Видео

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , текслер алексей
Работать учителем — трудная и ответственная миссия, уверен Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предлагает южноуральцам рассказать о любимом учителе, который сыграл важную роль в их жизни. Истории о педагогах можно написать на странице главы региона в соцсети.

«У каждого в жизни есть любимый учитель, который помог выбрать будущее, оказался рядом в трудный момент. Пишите в комментариях истории о любимых учителях, расскажите, какую роль они сыграли в вашей жизни», — сказал Текслер в видео, опубликованном на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы наиболее интересных историй получат билеты на спортивные и культурные события, пообещал глава региона. Также Текслер поздравил педагогов с Днем учителя и отметил, что это трудная и ответственная миссия. «Настоящее служение нашей стране, детям, будущему», — добавил губернатор.

Челябинская учительница ранее поделилась с президентом России Владимиром Путиным переживаниями о российском образовании. Лауреат конкурса «Учитель года России», учитель русского языка и литературы «Образовательного центра № 2 города Челябинска» Екатерина Румбах сообщила, что цифровизация приводит к снижению речевой культуры, а речевая культура — это основа национальной идентичности. Она задала Путину вопрос, какие меры можно предпринять, чтобы повысить речевую культуру всего общества.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предлагает южноуральцам рассказать о любимом учителе, который сыграл важную роль в их жизни. Истории о педагогах можно написать на странице главы региона в соцсети. «У каждого в жизни есть любимый учитель, который помог выбрать будущее, оказался рядом в трудный момент. Пишите в комментариях истории о любимых учителях, расскажите, какую роль они сыграли в вашей жизни», — сказал Текслер в видео, опубликованном на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Авторы наиболее интересных историй получат билеты на спортивные и культурные события, пообещал глава региона. Также Текслер поздравил педагогов с Днем учителя и отметил, что это трудная и ответственная миссия. «Настоящее служение нашей стране, детям, будущему», — добавил губернатор. Челябинская учительница ранее поделилась с президентом России Владимиром Путиным переживаниями о российском образовании. Лауреат конкурса «Учитель года России», учитель русского языка и литературы «Образовательного центра № 2 города Челябинска» Екатерина Румбах сообщила, что цифровизация приводит к снижению речевой культуры, а речевая культура — это основа национальной идентичности. Она задала Путину вопрос, какие меры можно предпринять, чтобы повысить речевую культуру всего общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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