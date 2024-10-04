В Курганской области отремонтировали мост, который был разрушен во время паводка. Фото

05 октября 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Мост был разрушен во время паводка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области завершили ремонт моста через реку Исеть на трассе Мостовское — Духовка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шатровского муниципального округа. Мост был разрушен во время паводка, а его ремонт начался в июле 2024 года. «Ремонт моста через реку Исеть завершен. В результате весеннего паводка он был поврежден. Половодье размыло часть берега, что ограничивало доступ граждан. Было принято решение провести самые короткие конкурсные процедуры, чтобы жители могли воспользоваться мостом как можно быстрее. Одновременно закончился ремонт еще двух мостов на трассе, проходящих через старицы», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что в деревне Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. Работы обещали завершить до сентября. Ремонт моста ставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Жителям деревни приходилось ползком добираться за пенсией. Ремонт моста в деревне Духовка завершен Администрация Шатровского округа, telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области завершили ремонт моста через реку Исеть на трассе Мостовское — Духовка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шатровского муниципального округа. Мост был разрушен во время паводка, а его ремонт начался в июле 2024 года. «Ремонт моста через реку Исеть завершен. В результате весеннего паводка он был поврежден. Половодье размыло часть берега, что ограничивало доступ граждан. Было принято решение провести самые короткие конкурсные процедуры, чтобы жители могли воспользоваться мостом как можно быстрее. Одновременно закончился ремонт еще двух мостов на трассе, проходящих через старицы», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что в деревне Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. Работы обещали завершить до сентября. Ремонт моста ставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Жителям деревни приходилось ползком добираться за пенсией.