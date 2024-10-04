04 октября 2024

В Курганской области отремонтировали мост, который был разрушен во время паводка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрушенный мост после паводка в селе Утятское. Курган , разрушенный мост, последствия паводка, село утятское
Мост был разрушен во время паводка (архивное фото) Фото:

В Курганской области завершили ремонт моста через реку Исеть на трассе Мостовское — Духовка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шатровского муниципального округа. Мост был разрушен во время паводка, а его ремонт начался в июле 2024 года.

«Ремонт моста через реку Исеть завершен. В результате весеннего паводка он был поврежден. Половодье размыло часть берега, что ограничивало доступ граждан. Было принято решение провести самые короткие конкурсные процедуры, чтобы жители могли воспользоваться мостом как можно быстрее. Одновременно закончился ремонт еще двух мостов на трассе, проходящих через старицы», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Сообщалось, что в деревне Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. Работы обещали завершить до сентября. Ремонт моста ставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Жителям деревни приходилось ползком добираться за пенсией.

Ремонт моста в деревне Духовка завершен
Ремонт моста в деревне Духовка завершен

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В Курганской области завершили ремонт моста через реку Исеть на трассе Мостовское — Духовка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шатровского муниципального округа. Мост был разрушен во время паводка, а его ремонт начался в июле 2024 года. «Ремонт моста через реку Исеть завершен. В результате весеннего паводка он был поврежден. Половодье размыло часть берега, что ограничивало доступ граждан. Было принято решение провести самые короткие конкурсные процедуры, чтобы жители могли воспользоваться мостом как можно быстрее. Одновременно закончился ремонт еще двух мостов на трассе, проходящих через старицы», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что в деревне Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. Работы обещали завершить до сентября. Ремонт моста ставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Жителям деревни приходилось ползком добираться за пенсией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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