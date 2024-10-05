Shot: украинская диверсантка пыталась попасть в Россию через Эстонию

Украинская диверсантка попыталась проникнуть в Россию через эстонскую границу. Об этом сообщает Shot. У нее с собой были инструменты для преодоления колючей проволоки и совершения поджогов. По итогу ее арестовали.
«Украинка для своего плана выбрала участок с густым лесом и под покровом ночи отправилась в путь. С собой прихватила арматурные ножницы, плоскогубцы, фонарик, ножи, походные спички, газовую горелку, бутылку с бензином, а также усиленные рабочие перчатки», — передают авторы канала. Она была задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области. На допросе девушка заявила, что пыталась проникнуть в РФ по личным мотивам.
В настоящий момент потенциальная диверсантка арестована. Она проходит по уголовному делу в связи с незаконными пересечением государственной границы РФ.
На днях сотрудники ФСБ в Калининградской области задержали представителей Главного управления разведки Минобороны Украины. Те попытались проникнуть на территорию РФ через Литву.
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Украинская диверсантка попыталась проникнуть в Россию через эстонскую границу. Об этом сообщает Shot. У нее с собой были инструменты для преодоления колючей проволоки и совершения поджогов. По итогу ее арестовали. «Украинка для своего плана выбрала участок с густым лесом и под покровом ночи отправилась в путь. С собой прихватила арматурные ножницы, плоскогубцы, фонарик, ножи, походные спички, газовую горелку, бутылку с бензином, а также усиленные рабочие перчатки», — передают авторы канала. Она была задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области. На допросе девушка заявила, что пыталась проникнуть в РФ по личным мотивам. В настоящий момент потенциальная диверсантка арестована. Она проходит по уголовному делу в связи с незаконными пересечением государственной границы РФ. На днях сотрудники ФСБ в Калининградской области задержали представителей Главного управления разведки Минобороны Украины. Те попытались проникнуть на территорию РФ через Литву.