04 октября 2024

Арестован новый фигурант по делу экс-невестки Чернецкого

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Суд над Ольгой Котельниковой прошел 4 октября Фото:
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Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

В Екатеринбурге арестовали владелицу компании «Райз» Ольгу Котельникову, обвиняемую в мошенничестве в крупном размере, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде. Ее называют главным бухгалтером компании «Сиба», принадлежащей экс-невестке бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасии. А в числе лиц, связанных с фирмой Котельниковой, значится еще один фигурант этого резонансного уголовного дела.

О Котельниковой впервые сообщило URA.RU 27 июня. К ней и еще четверым свердловчанам появились вопросы у налоговой. Был в списке и директор юридической фирмы «Мебиус» Эдуард Кузнецов, которого накануне отправили в СИЗО, обвинив в мошенничестве. По данным источника агентства, Кузнецов работал на владельца строительной компании «Шудья» Василия Петрова, арестованного вместе с Чернецкой и директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым.

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Кузнецов уже имел проблемы с законом. В 2011-м его осудили за участие в группировке Павла Федулева, который получил срок за рейдерские захваты. На свободу Кузнецов вышел в 2020 году, тогда же основал «Мебиус».

Суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Котельниковой 4 октября. Она будет находиться под стражей минимум до 1 декабря, как и Кузнецов, отметили URA.RU в инстанции. В свердловских силовых структурах не комментируют тему.

Чернецкую, Шахмаева и Петрова задержали весной после обысков в бизнес-центре Clever Park. Всех троих обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив в ФНС декларации с ложными сведениями. Суд сперва отправил всех в СИЗО, но недавно Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест. Вероятно, из-за сотрудничества с силовиками.

В частности, показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова. Его обвинили в получении крупной взятки. Сам офицер вину отрицает и считает, что Шахмаев оговаривает его. Также в ходе разбирательства был заочно арестован уральский предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге арестовали владелицу компании «Райз» Ольгу Котельникову, обвиняемую в мошенничестве в крупном размере, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде. Ее называют главным бухгалтером компании «Сиба», принадлежащей экс-невестке бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасии. А в числе лиц, связанных с фирмой Котельниковой, значится еще один фигурант этого резонансного уголовного дела. О Котельниковой впервые сообщило URA.RU 27 июня. К ней и еще четверым свердловчанам появились вопросы у налоговой. Был в списке и директор юридической фирмы «Мебиус» Эдуард Кузнецов, которого накануне отправили в СИЗО, обвинив в мошенничестве. По данным источника агентства, Кузнецов работал на владельца строительной компании «Шудья» Василия Петрова, арестованного вместе с Чернецкой и директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым. Кузнецов уже имел проблемы с законом. В 2011-м его осудили за участие в группировке Павла Федулева, который получил срок за рейдерские захваты. На свободу Кузнецов вышел в 2020 году, тогда же основал «Мебиус». Суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Котельниковой 4 октября. Она будет находиться под стражей минимум до 1 декабря, как и Кузнецов, отметили URA.RU в инстанции. В свердловских силовых структурах не комментируют тему. Чернецкую, Шахмаева и Петрова задержали весной после обысков в бизнес-центре Clever Park. Всех троих обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив в ФНС декларации с ложными сведениями. Суд сперва отправил всех в СИЗО, но недавно Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест. Вероятно, из-за сотрудничества с силовиками. В частности, показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова. Его обвинили в получении крупной взятки. Сам офицер вину отрицает и считает, что Шахмаев оговаривает его. Также в ходе разбирательства был заочно арестован уральский предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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