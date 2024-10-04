По делу экс-невестки Чернецкого задержан подельник рейдера Федулева

04 октября 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Суд арестовал Эдуарда Кузнецова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ В Екатеринбурге арестовали Эдуарда Кузнецова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде. Ранее он отбывал наказание за участие в рейдерских захватах в составе группировки Павла Федулева. «Кузнецова отправили в СИЗО до 1 декабря», — сообщили в инстанции. Будет ли он обжаловать это решение, не известно. В 2011 году Кузнецова приговорили к девяти годам колонии — тоже по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, он с остальными подельниками занимался юридической подготовкой захватов предприятий, принадлежащих уральскому бизнесмену Малику Гайсину. После освобождения — в августе 2020 года — Кузнецов основал юридическую фирму «Мебиус». Она оказывает услуги по защите бизнеса и обжалованию действий налоговой. По данным URA.RU, Кузнецов работал на директора «Шудьи» Василия Петрова, арестованного вместе с Чернецкой. Экс-невестку бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию, Петрова и директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева задержали весной после обысков в бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Сначала суд отправил их в СИЗО, недавно Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест. Возможно, из-за сотрудничества с органами. В частности, показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Ему вменили крупную взятку (свою вину отрицает). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о резонансном уголовном деле — в сюжете URA.RU. Два дня назад силовики провели новые обыски по делу Чернецкой. После этого на допрос увезли бывшего бухгалтера Петрова — Станиславу Дубровскую. Она проходит по делу в качестве свидетеля. Источник URA.RU предполагает, что правоохранители таким образом добирают фактуру на Петрова. «Дубровская — чисто технический работник, которая просто оформляла бухгалтерию. У нее была усеченная роль в его фирме. В схемах она не замешана», — пояснил собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге арестовали Эдуарда Кузнецова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде. Ранее он отбывал наказание за участие в рейдерских захватах в составе группировки Павла Федулева. «Кузнецова отправили в СИЗО до 1 декабря», — сообщили в инстанции. Будет ли он обжаловать это решение, не известно. В 2011 году Кузнецова приговорили к девяти годам колонии — тоже по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, он с остальными подельниками занимался юридической подготовкой захватов предприятий, принадлежащих уральскому бизнесмену Малику Гайсину. После освобождения — в августе 2020 года — Кузнецов основал юридическую фирму «Мебиус». Она оказывает услуги по защите бизнеса и обжалованию действий налоговой. По данным URA.RU, Кузнецов работал на директора «Шудьи» Василия Петрова, арестованного вместе с Чернецкой. Экс-невестку бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию, Петрова и директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева задержали весной после обысков в бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Сначала суд отправил их в СИЗО, недавно Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест. Возможно, из-за сотрудничества с органами. В частности, показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Ему вменили крупную взятку (свою вину отрицает). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о резонансном уголовном деле — в сюжете URA.RU. Два дня назад силовики провели новые обыски по делу Чернецкой. После этого на допрос увезли бывшего бухгалтера Петрова — Станиславу Дубровскую. Она проходит по делу в качестве свидетеля. Источник URA.RU предполагает, что правоохранители таким образом добирают фактуру на Петрова. «Дубровская — чисто технический работник, которая просто оформляла бухгалтерию. У нее была усеченная роль в его фирме. В схемах она не замешана», — пояснил собеседник агентства.