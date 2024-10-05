Военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ. За минувшие сутки ВСУ потеряли до 755 человек.
«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. ВСУ потеряли до 755 человек на участке фронта, находящемся под ответственностью группировки войск «Юг».
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Военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ. За минувшие сутки ВСУ потеряли до 755 человек. «Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. ВСУ потеряли до 755 человек на участке фронта, находящемся под ответственностью группировки войск «Юг».