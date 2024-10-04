Педагог из Челябинска вошла в число призеров конкурса «Учитель года России»

05 октября 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Румбах работает в Образовательном центра №2 Челябинска (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Учитель русского языка и литературы Образовательного центра №2 города Челябинска Екатерина Румбах вошла в число призеров конкурса «Учитель года России». Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ. «В этом году призерами Всероссийского конкурса „Учитель года России“ объявили шесть человек, а не пять, как было раньше… [В числе призеров] Румбах Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы Образовательного центра № 2, город Челябинск, Челябинская область», — сообщает пресс-служба Минпросвещения на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце призерам вручат главный приз — «Малого хрустального пеликана». Награда является символом самоотверженной родительской любви и символом педагогов и педагогики. Также они получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Румбах ранее поделилась с президентом России Владимиром Путиным переживаниями о российском образовании. Учителей-словесников беспокоит, что цифровизация приводит к снижению речевой культуры, а речевая культура — это основа национальной идентичности, уверена педагог. Румбах поинтересовалась у Путина, какие меры можно предпринять, чтобы повысить речевую культуру всего общества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учитель русского языка и литературы Образовательного центра №2 города Челябинска Екатерина Румбах вошла в число призеров конкурса «Учитель года России». Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ. «В этом году призерами Всероссийского конкурса „Учитель года России“ объявили шесть человек, а не пять, как было раньше… [В числе призеров] Румбах Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы Образовательного центра № 2, город Челябинск, Челябинская область», — сообщает пресс-служба Минпросвещения на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце призерам вручат главный приз — «Малого хрустального пеликана». Награда является символом самоотверженной родительской любви и символом педагогов и педагогики. Также они получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Румбах ранее поделилась с президентом России Владимиром Путиным переживаниями о российском образовании. Учителей-словесников беспокоит, что цифровизация приводит к снижению речевой культуры, а речевая культура — это основа национальной идентичности, уверена педагог. Румбах поинтересовалась у Путина, какие меры можно предпринять, чтобы повысить речевую культуру всего общества.