04 октября 2024

Педагог из Челябинска вошла в число призеров конкурса «Учитель года России»

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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Румбах работает в Образовательном центра №2 Челябинска (архивное фото) Фото:

Учитель русского языка и литературы Образовательного центра №2 города Челябинска Екатерина Румбах вошла в число призеров конкурса «Учитель года России». Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

«В этом году призерами Всероссийского конкурса „Учитель года России“ объявили шесть человек, а не пять, как было раньше… [В числе призеров] Румбах Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы Образовательного центра № 2, город Челябинск, Челябинская область», — сообщает пресс-служба Минпросвещения на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце призерам вручат главный приз — «Малого хрустального пеликана». Награда является символом самоотверженной родительской любви и символом педагогов и педагогики. Также они получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей.

Румбах ранее поделилась с президентом России Владимиром Путиным переживаниями о российском образовании. Учителей-словесников беспокоит, что цифровизация приводит к снижению речевой культуры, а речевая культура — это основа национальной идентичности, уверена педагог. Румбах поинтересовалась у Путина, какие меры можно предпринять, чтобы повысить речевую культуру всего общества.

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Учитель русского языка и литературы Образовательного центра №2 города Челябинска Екатерина Румбах вошла в число призеров конкурса «Учитель года России». Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ. «В этом году призерами Всероссийского конкурса „Учитель года России“ объявили шесть человек, а не пять, как было раньше… [В числе призеров] Румбах Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы Образовательного центра № 2, город Челябинск, Челябинская область», — сообщает пресс-служба Минпросвещения на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце призерам вручат главный приз — «Малого хрустального пеликана». Награда является символом самоотверженной родительской любви и символом педагогов и педагогики. Также они получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Румбах ранее поделилась с президентом России Владимиром Путиным переживаниями о российском образовании. Учителей-словесников беспокоит, что цифровизация приводит к снижению речевой культуры, а речевая культура — это основа национальной идентичности, уверена педагог. Румбах поинтересовалась у Путина, какие меры можно предпринять, чтобы повысить речевую культуру всего общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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